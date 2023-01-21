۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۹

۵۸ نفر در اعتراض‌های ضددولتی در پرو زخمی شدند

در پی ادامه اعتراض‌ها و درگیری معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای مختلف کشور پرو، ده‌ها نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه اعتراض‌های ضددولتی در کشور پرو، شامگاه جمعه معترضان به خیابان‌های پایتخت (لیما) و دیگر شهرها آمدند و خواستار برکناری دولت «بولوارته» و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند و در پی درگیری معترضان و پلیس، ۵۸ نفر زخمی شدند.

یک ماه پیش پارلمان پرو، پدرو کاستیلو، رئیس‌جمهور سابق را با اتهام «تلاش برای کودتا و انحلال کنگره» برکنار و زندانی کرد و به جای او خانم بولوارته، نخست‌وزیر این کشور، به صورت موقت مسئولیت ریاست‌جمهوری را به عهده گرفته؛ تحولاتی که با اعتراض شدید هوادران کاستیلو روبرو شد و تاکنون ادامه دارد.

دوشنبه گذشته خونین‌ترین روز ناآرامی‌ها در پرو بود و گفته می‌شود در چند هفته اخیر بیش از ۵۰ نفر کشته شده‌اند.

دولت پرو یکشنبه گذشته در برخی مناطق این کشور از جمله لیما، وضعیت اضطراری ۳۰ روزه اعلام کرد و برای ارتش پرو نیز به منظور برقراری نظم، جواز مداخله صادر شد.

هزاران معترض عمدتاً از نواحی جنوبی پرو، در روزهای اخیر در لیما پایتخت این کشور تجمع کرده و به اعتراضاتی ملحق شدند که از ۷ دسامبر (۱۶ آذر) آغاز شد؛ زمانی که پدرو کاستیلو از ریاست جمهوری عزل و پس از تلاش برای انحلال کنگره پرو، بازداشت شد.

محسن وفایی

      خزان آمریکا فرا رسیده . سه ماه پیش رژیم امریکایی کلمبیا با انتخابات سقوط کرد . ماه گذشته‌ رژیم بولسونارو در برزیل سقوط کرد . در طول سال گذشته رژیمهای بورکینا فاسو و مالی سقوط کردند . حالا نوبت به کشور پرو رسیده . با این شدت ریزش تا ده سال دیگر بیست رژیم امریکایی ساقط می شوند .

