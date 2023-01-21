به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه اعتراض‌های ضددولتی در کشور پرو، شامگاه جمعه معترضان به خیابان‌های پایتخت (لیما) و دیگر شهرها آمدند و خواستار برکناری دولت «بولوارته» و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند و در پی درگیری معترضان و پلیس، ۵۸ نفر زخمی شدند.

یک ماه پیش پارلمان پرو، پدرو کاستیلو، رئیس‌جمهور سابق را با اتهام «تلاش برای کودتا و انحلال کنگره» برکنار و زندانی کرد و به جای او خانم بولوارته، نخست‌وزیر این کشور، به صورت موقت مسئولیت ریاست‌جمهوری را به عهده گرفته؛ تحولاتی که با اعتراض شدید هوادران کاستیلو روبرو شد و تاکنون ادامه دارد.

دوشنبه گذشته خونین‌ترین روز ناآرامی‌ها در پرو بود و گفته می‌شود در چند هفته اخیر بیش از ۵۰ نفر کشته شده‌اند.

دولت پرو یکشنبه گذشته در برخی مناطق این کشور از جمله لیما، وضعیت اضطراری ۳۰ روزه اعلام کرد و برای ارتش پرو نیز به منظور برقراری نظم، جواز مداخله صادر شد.

هزاران معترض عمدتاً از نواحی جنوبی پرو، در روزهای اخیر در لیما پایتخت این کشور تجمع کرده و به اعتراضاتی ملحق شدند که از ۷ دسامبر (۱۶ آذر) آغاز شد؛ زمانی که پدرو کاستیلو از ریاست جمهوری عزل و پس از تلاش برای انحلال کنگره پرو، بازداشت شد.