«دینا بولوارته» رئیس جمهور پرو عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، پارلمان پرو امروز جمعه دینا بولوارته را عزل کرد.

پارلمان پرو بامداد جمعه رئیس‌جمهور این کشور را با ۱۱۸ رأی موافق برکنار کرد.

پرو در جلسه‌ای شبانه با رأی اکثریت، رئیس‌جمهور این کشور را به‌دلیل مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی، اخلاقی و سیاسی از قدرت برکنار کرد.

علت این عزل «بی‌کفایتی اخلاقی دائمی» اعلام شده است؛ اتهامی که طی ماه‌ها اعتراضات، رسوایی‌ها و نارضایتی عمومی پیرامون دولت او شکل گرفته بود.

بولوارته در این جلسه حضور نیافت و حاضر نشد از خود دفاع کند، اقدامی که نمایندگان را قادر ساخت روند عزل را به سرعت پیش ببرند.

رئیس پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات در آوریل سال آینده میلادی عهده دار امور خواهد بود.

بولوارته در سال ۲۰۲۲ پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین «پدرو کاستییو» به دلیل تلاش برای انحلال پارلمان، قدرت را به دست گرفت. اما تصمیم او برای باقی‌ماندن در قدرت و عدم کناره‌گیری جهت برگزاری انتخابات جدید، موجی از اعتراضات خونین را رقم زد که به کشته شدن ۴۹ غیرنظامی انجامید.

در هفته‌های اخیر، اتهامات تازه‌ای علیه او مطرح شد، از جمله دریافت ساعت‌های لوکس به‌عنوان رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی. این رسوایی‌ها در کنار بحران اقتصادی و افزایش فقر، بیش از پیش مشروعیت سیاسی او را زیر سؤال برد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند احزاب راست‌گرا و میانه‌رو که پیش‌تر از بولوارته حمایت می‌کردند، اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، تلاش می‌کنند خود را از دولت جدا کنند تا از نارضایتی عمومی آسیب نبینند.