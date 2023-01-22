قاسم مزین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم اختتامیه کنگره سراسری شعر ترکی «ایران دل» روز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ همزمان با روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با حضور منتخبین جشنواره و جمعی از شعرای مطرح کشوری در اردبیل برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد بنا به تصمیم شورای سیاست‌گذاری این جشنواره و درخواست جمع کثیری از شعرا، مهلت ارسال اثر تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ تمدید شد و شاعران می‌توانند سه اثر ترکی را با الهام از سه بیت مشهور حکیم نظامی گنجوی در ستایش ایران در قالب‌های عروضی، هجایی و آزاد از طریق پیام‌رسان‌های فضای مجازی به شماره ۰۹۱۴۱۵۰۷۷۵۱ ارسال نمایند.

مسئول آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان اردبیل با تقدیر از استقبال مناسب شاعران از جشنواره شعر «ایران دل» افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ شعر به دبیرخانه ارسال شده است که بیشترین آثار به ترتیب از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و تهران می‌باشد.

مزین گفت: جایزه نفر اول ۵ میلیون تومان، تندیس و لوح تقدیر، نفر دوم ۴ میلیون تومان، تندیس و لوح تقدیر، نفر سوم ۳ میلیون تومان، تندیس و لوح تقدیر و سه نفر تقدیری هر کدام یک میلیون تومان، لوح تقدیر خواهد بود و نیز اشعار منتخب ضمن چاپ در کتابی نفیس، با هزینه دبیرخانه به صورت نماهنگ تولید خواهد شد.

وی تصریح کرد: جشنواره شعر ترکی آذری «ایران دل» به همت حوزه هنری استان اردبیل و همکاری موسسه فرهنگی قفقاز، مرکز پژوهش‌های فرهنگی آذربایجان و رادیو برون مرزی آران صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار می‌شود.