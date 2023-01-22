حضور پنج داور ایرانی در سمینار اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، این سمینار با حضور محمد مصلایی پور، نیما صادقی، مهدی بشیرزاده، کامران سلطانی زاده و سعید عباسی ۵ داور درجه S۱ کشورمان در شهر آنتالیا ترکیه در حال برگزاری است.



این سمینار در خصوص آخرین قوانین و مقررات داوری کشتی و همچنین فرایند انتخاب داوران المپیک ٢٠٢٤ پاریس و دیگر موارد مربوط به داوری برگزار می شود. در این سمینار در مورد حضور اجباری داوران S۱ در مسابقات بزرگسالان هر قاره، و همچنین حضور در یکی از مسابقات دارای رنکینگ یا جوانان و زیر ٢٣ هر قاره قبل از مسابقات ٢٠٢٣ بزرگسالان جهان نیز تصمیم گرفته شد.



همچنین مطابق با روال سال گذشته داوران S۱ برای مسابقات جهانی در رده های مختلف انتخاب می شوند.



این سمینار امروز یکشنبه ۲ بهمن ماه به پایان خواهد رسید.