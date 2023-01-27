جزئیات خرید تعهدات دانش آموختگان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ای که از سوی دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شده است، جزئیات موضوع خرید تعهدات دانش آموختگان علوم پزشکی اعلام شده است. این نامه در ادامه بخشنامه ای است که پیش از این تحت عنوان تغییرات خرید تعهدات عنوان شده بود.

در این نامه آمده است:

«پیرو بخشنامه محرمانه در خصوص ساماندهی ایفای تعهدات آموزش رایگان و نحوه صدور گواهی اتمام تعهدات به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، به آگاهی مر ساند هدف از بخشنامه مذکور استفاده بهینه از نیروی انسانی مورد نیاز کشور، توزیع عادلانه نیروی انسانی و بهره مندی همه آحاد جامعه، خصوصاً مناطق کم برخوردار بوده است، لذا در راستای این بخشنامه موارد زیر تصریح می شود:

۱. هدف قانونگذار، ایفاف تعهدات دانش آموختگان برخوردار از سهمیه مناطق ۲ و ۲ در مناطق کم برخوردار بوده است. بر اساس مصوبات کلیه دانش آموختگان بهره مند از آموزش رایگان با سهمیه مناطق ۲ و ۳ لازم است به میزان یک برابر مدت تحصیل در استان مورد تعهد یا مناطق محروم تر خدمت کنند، بنابراین صدور نامه عدم نیاز ایفای تعهدات آموزش رایگان از سوی دانشگاه ها و همچنین امکان خرید تعهدات دانشجویان در حین تحصیل از تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ میسر نیست.

۲. محاسبه مبالغ و هزینه اعلام شده برای خرید تعهدات مربوط به آموزش رایگان برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند، مطابق نامه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به صورت سالیانه محاسبه می شود.

۳. هزینه محاسبه شده برای خرید تعهدات مربوط به آموزش رایگان مقطع کارشناسی ارشد برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند، سالیانه مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال (۲۴ میلیون تومان و برای هر نیمسال مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) اعلام می شود.

۴. مبنای محاسبه خسارت و هزینه های ناظر به انصراف و اخراج کلیه دانشجویان، مطابق هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان بود و بر اساس مبالغ جدول زیر محاسبه می شود:

ردیف مقطع/ رشته مبالغ هزینه سالانه ۱ کاردانی ۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان) ۲ کارشناسی ۱۵۰ میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان) ۳ پزشکی ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان) ۴ دندانپزشکی ۳۴۰ میلیون ریال (۳۴ مییون تومان) ۵ داروسازی ۲۸۰ میلیون ریال (۲۸ مییون تومان) ۶ کارشناسی ارشد ۲۴۰ میلیون ریال (۲۴ میلیون تومان

۵. منظور از «پذیرفته شدگان بهره مند از سهمیه منطقه» قید شده در ردیف ۵ بخشنامه ۲۲ آبان ۱۴۰۱، سهمیه های منطقه یک/ آزاد، شاهد/ ایثارگر و رزمنده است، لذا از سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به بعد، پذیرفته شدگان بهره مند از سهمیه های منطقه یک/ آزاد، شاهد/ ایثارگر و رزمنده که مایل به استفاده از تحصیلات آموزش رایگا نیستند، لازم است مراتب را پذیرش و ثبت نام اولیه به دانشگاه / دانشکده خود اعلام کرده و شهریه تحصیلی خود را (هر ساله به تصویب هیأت امنای دانشگاه محل تحصیل می‌رسد) تا پایان دوره تحصیلی پرداخت کنند.

در غیر این صورت اگر از آموزش رایگان استفاده کنند در پایان دوره تحصیل مکلف به انجام یا تسویه تعهدات موضوع قانون فوق الذکر به نرخ سال اقدام هستند.

۶. مبالغ مربوطه به هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان برای افرادی که از نظر قانونی امکان خرید دارند و هزینه های ناظر به انصراف و اخراج دانشجویان داخل کشور به شماره حساب نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

۷. با توجه به ابلاغ محرمانه موضوع ساماندهی ایفای تعهدات در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ و با عنایت به تفاوت در زمان دریافت نامه از سوی دانشگاه/ دانشکده، صرفا افرادی که تا تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۱ پرونده خرید تعهدات و مستندات آنها تکمیل بوده و منتظر تایید جهت پرداخت مبلغ بوده اند، امکان خرید با مبالغ قبلی را خواهند داشت.

۸. با عنایت به بند فوق الذکر ادامه فرآیند خرید تعهدات افراد تا تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۱با مبالغ قبلی میسر است.

۹. از تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۱ تمام مفاد نامه محرنامه ابلاغ موضوع ساماندهی ایفای تعهدات مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.