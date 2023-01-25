درآمد دولت ازمحل محصولات آب بر چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، عوارض محصولات آب بر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم ۳ درصد افزایش یافت. در بند (د) تبصره ۸ آب، کشاورزی و محیط زیست آمده است: «به منظور حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به افزایش تا ۳ درصدی عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال ۱۴۰۲ اقدام و درآمدهای حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید.»

پیش تر عوارضی برای محصولات آب بر در بودجه دولت در نظر گرفته نشده بود.

کارشناسان حوزه محیط زیست و آب معتقدند کشت صیفی جات از جمله هندوانه، طالبی و… و صادرات آن مانند صادرات آب با قیمت پایین به سایر کشورها بوده و این امر مشکل خشکسالی را در داخل دامن می‌زند. امسال دولت در بودجه ۱۴۰۲ ردیف جداگانه ای برای عوارض صادرات محصولات آب بر در نظر گرفته است که ابتدای بهمن امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز ابلاغ شد. به این ترتیب عوارض صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی ۷۰ درصد و هندوانه، خربزه، ملون، طالبی و پیاز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است (ارزش پایه صادراتی محصولات فوق‌الذکر به صورت فصلی مورد بررسی و پایش و در صورت لزوم از طرق قانونی مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.)

در ادامه تصویر جدول‌های مربوطه قابل مشاهده است.