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۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۱

استقبال رسمی قالیباف از رئیس دومای دولتی مجلس روسیه

استقبال رسمی قالیباف از رئیس دومای دولتی مجلس روسیه

دقایقی قبل ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه با استقبال رئیس مجلس شورای اسلامی وارد بهارستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویاچسلاو والودین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه و هیأت همراه دقایقی پیش وارد مجلس شورای اسلامی شدند و مورد استقبال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قرار گرفتند.

گفتنی است، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه و هیأت همراه شامل جمعی از رؤسای کمیسیون‌های دوماً و تعدادی از معاونان وزرای کشور روسیه در حوزه انرژی، تجارت، حمل و نقل و کشاورزی برای حضور در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی مجالس ایران و روسیه هستند که صبح امروز وارد مجلس شورای اسلامی شدند.

بررسی اجرایی سازی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری، اقتصادی در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و مبادلات بانکی بین دو کشور، مهم‌ترین هدف برگزاری این کمیسیون عالی مشترک است.

لازم به ذکر است در این مراسم وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی و محمدرضا پورابراهیمی و ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه حضور دارند.

کد مطلب 5689717
زهرا علیدادی

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