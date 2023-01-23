استقبال رسمی قالیباف از رئیس دومای دولتی مجلس روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ویاچسلاو والودین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه و هیأت همراه دقایقی پیش وارد مجلس شورای اسلامی شدند و مورد استقبال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قرار گرفتند.

گفتنی است، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه و هیأت همراه شامل جمعی از رؤسای کمیسیون‌های دوماً و تعدادی از معاونان وزرای کشور روسیه در حوزه انرژی، تجارت، حمل و نقل و کشاورزی برای حضور در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی مجالس ایران و روسیه هستند که صبح امروز وارد مجلس شورای اسلامی شدند.

بررسی اجرایی سازی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری، اقتصادی در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و مبادلات بانکی بین دو کشور، مهم‌ترین هدف برگزاری این کمیسیون عالی مشترک است.

لازم به ذکر است در این مراسم وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی و محمدرضا پورابراهیمی و ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه حضور دارند.