شناسایی ۱۲۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ دو نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۵۰۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۳۷ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۷ هزار و ۱۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۲۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۳۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، ۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۲۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۲۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.