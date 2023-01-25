روسیه به دنبال انجام اصلاحات نظامی داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرمانده تازه منصوب شده عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفت که اصلاحات نظامی جدید روسیه به گسترش احتمالی ناتو و استفاده از کیف توسط غرب برای به راه انداختن یک جنگ ترکیبی علیه روسیه پاسخ می دهد.

والری گراسیموف، در اولین اظهارنظر عمومی خود پس از انتصاب در ۱۱ ژانویه به این سمت، همچنین به مشکلات بسیج نیروها اعتراف کرد.

گراسیموف در اظهاراتی به وب‌سایت خبری «آرگومنتی آی فاکتی» گفت: اصلاحات نظامی که اواسط ژانویه اعلام شد، توسط پوتین تأیید شده است و می‌تواند برای پاسخ به تهدیدات علیه امنیت روسیه تنظیم شود.

گراسیموف که همچنین رئیس ستاد مشترک نظامیان روسیه است، گفت: «امروز، چنین تهدیدهایی شامل تلاش ناتو برای گسترش به فنلاند و سوئد و همچنین استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری برای جنگ ترکیبی علیه کشورمان است.»

بر اساس طرح جدید نظامی مسکو، یک هنگ ارتش در منطقه کارلیا در شمال روسیه که با فنلاند هم مرز است، اضافه خواهد شد.

این اصلاحات همچنین مستلزم ایجاد دو منطقه نظامی دیگر، مسکو و لنینگراد است که قبل از ادغام آنها در سال ۲۰۱۰ وجود داشت تا بخشی از منطقه نظامی غربی باشد.

همچنین در اوکراین، روسیه سه لشکر تفنگ موتوری را به عنوان بخشی از تشکیلات تسلیحات ترکیبی در مناطق خرسون و زاپورپژیا اضافه خواهد کرد.

گراسیموف گفت: هدف اصلی این کار تضمین حفاظت تضمین شده از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان است. گراسیموف افزود که روسیه مدرن هرگز چنین خصومت های نظامی شدیدی را پیشتر به خود ندیده بود و این کشور مجبور به انجام عملیات تهاجمی برای تثبیت وضعیت است.

گراسیموف گفت: «کشور ما و نیروهای مسلح آن امروز علیه ائتلافی از غرب عمل می کنند.»

فرمانده ارتش روسیه در جنگ اوکراین همچنین درباره فراخوان بسیج عمومی در روسیه و افزایش ۳۰۰ هزار پرسنل اضافی در پاییز سخن گفت و با اذعان به وجود بی نظمی در این فرایند افزود: «سیستم آموزش نیروهای عمومی در کشور ما به طور کامل با روابط جدید اقتصادی مدرن سازگار نیست. بنابراین من مجبور شدم همه چیز را در شرایط اضطراری و موقتی و بسیار ساده درست کنم.»