بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه مرغ در گیلان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلشنی شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه مرغ در گیلان تولید شده که این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش تولید و عرضه مرغ، افزود: با افزایش تولید و عرضه، قیمت مرغ کاهش محسوسی داشته و بازار به ثبات نسبی رسیده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان از تولید ماهانه ۶۰۰ تن مرغ در این استان خبر داد و اضافه کرد: از این میزان تولیدی ۲۴۳ تن در گیلان مصرف شده و مابقی به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

گلشنی با اشاره به دپوی مرغ در گیلان و چالش‌های ناشی از آن، بیان کرد: برای حمایت از تولیدگران مرغ، طرح خرید مرغ مازاد در دستور کار گرفته و در این راستا بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار سنجی شده است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید کننده در ماه گذشته بیش از ۳۳۰۰ تن مرغ بومی آرین بالاتر از نرخ مصوب توسط شرکت پشتیبان امور دام استان خریداری شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه عدم فروش مرغ موجب زیان مرغدار و تولیدکننده می‌شود، گفت: تضرر مرغدار و تولیدکننده امنیت و آرامش جوجه ریزی در ماه‌های آتی را دچار مخاطره می‌کند.

گلشنی خواستار خرید مرغ از سوی مردم شد و بیان کرد: برای حمایت از تولیدکننده و پیشگیری از چالش‌های احتمالی آینده در حوزه مرغ، مردم باید مشارکت داشته باشند.