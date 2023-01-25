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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۳۴

امنیت مردم خط قرمز پلیس است

امنیت مردم خط قرمز پلیس است

مشهد ـ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت همه مردم و عبور از آن، خط قرمز پلیس است و زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در این خصوص جایگاه ویژه ای دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمدرضا رادان شامگاه سه شنبه در مشهد اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام نوروز و بحث سفرهای نوروزی، ایمنی راه، حفظ جان مردم و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی در دستور کار پلیس است و قرارگاهی در این خصوص در تهران تشکیل شده و بزودی در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره نصب دوربین روی لباس پلیس نیز بیان کرد: اقدامات ویژه ای در این رابطه در دستور کار است.

وی بیان کرد: استفاده از دوربین‌های مداربسته یکی از ابعاد هوشمند سازی است و این هدف در ابعاد تجهیزات، انسانی و ساختار سازمانی محقق می‌شود.

رادان در سفر به مشهد، پروژه هوشمند فرماندهی و کنترل پلیس راه و همچنین شبکه زیر ساختی فن آوری اطلاعات و ارتباطات سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی خراسان رضوی را در مشهد افتتاح کرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این پروژه نیز گفت: این شبکه ساختاری پلیس هوشمند باید در تمامی پلیس‌های تخصصی استان خراسان رضوی توسعه یابد و مشهد مقدس اولین پایگاه توسعه پلیس هوشمند در کشور است.

کد مطلب 5691579

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