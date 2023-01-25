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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۹

دید در ۱۰ شهر خوزستان کاهش یافت

دید در ۱۰ شهر خوزستان کاهش یافت

اهواز - به علت مه گرفتگی، امروز و همانند روزهای گذشته میزان دید در ۱۰ شهر خوزستان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان خوزستان، به علت وقوع مه گرفتگی میزان دید در شهر مسجدسلیمان به ۵۰ متر رسید. این میزان در شهرهای آغاجاری، هندیجان و شوش به علت پدیده مه به ۱۰۰ متر رسید.

صبح امروز نیز میزان دید در شهرهای آبادان ۴۰۰، بستان، شوشتر ۵۰۰، ماهشهر ۷۰۰ و اهواز و شادگان یک هزار متر ثبت شد.

حد استاندارد دید یک هزار و ۵۰۰ متر می‌باشد.

بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی پدیده مه گرفتگی تا پایان هفته در استان فعال است.

در روزهای گذشته به علت پدیده مه گرفتگی چندین پرواز فرودگاه اهواز باطل شد.

روزانه ۶۰ پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی فرودگاه فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز انجام می‌شود. به علت مه گرفتگی میزان دید در ۱۰ شهر خوزستان صبح امروز کاهش یافت.

کد مطلب 5691630

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