حضور ۱۷۰ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)، ابوالحسن رزمی نیا گفت: آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای فنی و تخصصی شرکت‌های سازنده و دانش‌بنیان داخلی کشور و همچنین نمایندگان شرکت‌های خارجی و تامین کنندگان قطعات و ‌تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) عرضه می شود.

وی بیان کرد: حضور ۱۷۰ شرکت بزرگ تولیدکننده و تامین کننده از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه های پارس گامی ارزشمند در راستای تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی رهبر معظم انقلاب است.

رزمی نیا ادامه داد: این شرکت‌ها با داخلی سازی بسیاری از نیازهای صنعت علاوه بر خنثی کردن تحریم ها مانع از خروج میلیاردها دلار ارز به خارج از کشور شدند که چنین دستاوردی در اوج تحریم های ظالمانه ستودنی است.

وی گفت: حضور ۱۷۰ شرکت در چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) فرصتی است تا فعالان صنایع بویژه منطقه نسبت به شناسایی و تامین نیازهای خود از تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند.

رزمی نیا اظهار کرد: حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان از دیگر ویژگی های برجسته این نمایشگاه است تا بار دیگر توانمندی متخصصان داخلی و نتایج ارزشمند حاصل از اعتماد به آنها به معرض نمایش درآید، این نمایشگاه توسط شرکت آتی ساز فناوری از شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری خلیج فارس برپا می‌شود.

وی یادآور شد: چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی(عسلویه) از ۹ بهمن ماه در آستانه دهه شکوهمند به مدت چهار روز از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد شد.