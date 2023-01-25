وظیفه دولت تسهیل گری امور برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان صبح روز چهارشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: حجم مشکلات و دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی ایران مشهود است، ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد نیز مشخص است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی‌سازی دولت ادامه داد: گاهی آدرس را به اشتباه می‌رویم و به الگوهایی که در دین و فرهنگ اسلامی، ایرانی وجود دارد بی‌اعتنایی می‌کنیم، در مقابل با الگوهایی سخیف خارجی مواجه می‌شویم.

عبودتیان عنوان کرد: امام راحل شبکه ارتباطی با مردم را شروع کرد و به‌آرامی مردم را پای کاری آورد و در مقابل رژیمی که ادعا می‌کرد قوی‌ترین ارتش خاورمیانه را دارد و مورد عنایت ویژه کشوری مثل آمریکاست، ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: کسی که توانست بعد از سلسله ولایت از هیچ، یک حرکت عمومی ایجاد کند و مردم را پای کار حرکت بیاورد، امام خمینی (ره) بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی‌سازی دولت اضافه کرد: خداوند اراده کرده است جمهوری اسلامی ایران پیشوای آزادگان جهان باشد.

عبودتیان بیان کرد: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و همراهی مردم به پیروزی رسید، بعد از آن باید به مباحثی چون امنیت، سازندگی، ریشه‌کنی بی‌سوادی و… پرداخته می‌شد که با ابتکار امام خمینی (ره) برای هر کدام از معضلات پیش‌روی انقلاب نوپای اسلامی راهکارهایی ارائه شد.

وی تاکید کرد: دولتی بعد از جنگ تحمیلی بر ایران حاکم شد که فارغ از مناسبات سیاسی بود.

عبودتیان تصریح کرد: دو گام اول انقلاب اسلامی با همراهی مردم برداشته شد، نمی‌توانیم در گام سوم مردم را فراموش کنیم.

وی افزود: امروز بیش از ۹۷ نهاد انقلابی در کشور وجود دارد که بر دو اصل ولایت و مردم استوار شده‌اند.

عبودتیان با اشاره به صدور بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان نقشه راه چله دوم عمر انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: تاکید ایشان در افق پیش‌ِ روی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ورود مردم به میدان و عرصه‌های مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: امکانات باید در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم با استفاده از ظرفیت و توانایی خود کار را به پیش ببرند، وظیفه دولت باید صرفاً تسهیل‌گری باشد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در مردمی‌سازی دولت با بیان اینکه طرح و مقدمات گشت ارشاد مدیران که ناظر بر رفتار و شیوه عملکرد آن‌ها است در حال تهیه و تدوین است، اضافه کرد: باید موانع قانونی برای سپردن امور به مردم برداشته شود تا آحاد مردم بتوانند در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند.