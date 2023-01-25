  1. استانها
  2. همدان
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

فرماندار همدان خبر داد؛

جابجایی مراکز آموزشی خصوصی از اماکن پر ترافیک

جابجایی مراکز آموزشی خصوصی از اماکن پر ترافیک

همدان_فرماندار همدان با اعلام اینکه مراکز آموزشی خصوصی از اماکن پر ترافیک جابجا می‌شوند، گفت: حضور دانش آموزان صاحب ایده در جلسات شورای آموزش و پرورش باید عملی شود.

مسلم مخفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلات ما در همدان موضوع ترافیک است که جانمایی نامناسب مدارس غیر انتفاعی و مراکز آموزشی بخش خصوصی به این مشکل دامن زده است.

سرپرست فرمانداری همدان افزود: به این مراکز اخطار قانونی لازم ابلاغ شده است و جابجایی آنها از اماکن پرترافیک در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ارزش دانایی و کسب علم و دانش را به طور مستمر به خودمان، معلمان و فرزندانمان گوشزد کنیم اضافه کرد: در مباحث فرهنگی به آموزش و پرورش بی توجهی داشتیم و باید شرایط آموزش، تعلیم و تربیت را برای دانش آموزان فراهم کنیم.

مخفی با اشاره به ضرورت افزایش ارتباط با نسل‌های جدید، نوجوان و جوان اظهار کرد: ضمن دعوت از دانش آموزان نخبه و صاحب ایده در تصمیم گیری های محتوایی شورای آموزش و پرورش از حضور این عزیزان استفاده می‌کنیم.

وی در پایان افزود: از فرصت دهه فجر جهت تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی باید استفاده کنیم و اجازه ندهیم دشمن فضای یاس و نا امیدی را به جامعه القا کند.

کد مطلب 5691661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه