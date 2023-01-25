هوای ۸ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهرهای مسجدسلیمان ۱۸۲، ماهشهر ۱۶۴، اهواز ۱۶۳، شادگان ۱۵۷ شوشتر ۱۵۶ و دزفول ۱۵۳ AQI ثبت شد.

این شاخص‌ها نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است (وضعیت قرمز) که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

این میزان در شهرهای هندیجان ۱۴۳ و اندیمشک ۱۳۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های حساس (وضعیت نارنجی) است که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.