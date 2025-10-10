به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در استان اهواز امروز جمعه ۱۸ مهرماه با ثبت عدد ۲۹۷ AQI در وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم قرار گرفته است؛ وضعیتی که می‌تواند سلامت عمومی را به‌طور جدی تهدید کند.

بر اساس این گزارش، شهرهای هویزه با شاخص ۱۵۸، شوشتر ۱۵۶ و دشت آزادگان ۱۵۵ در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین شهرهای اندیمشک (۱۳۷)، بهبهان (۱۳۶)، خرمشهر (۱۲۳)، شادگان (۱۲۲)، ملاثانی (۱۱۹)، شوش (۱۱۵)، دزفول (۱۱۲)، باغملک (۱۱۰)، آغاجاری (۱۰۵) و آبادان (۱۰۲) در وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی قرار گرفته‌اند.

در مقابل، شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هندیجان امروز وضعیت قابل قبول هوا را تجربه می‌کنند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در شرایط ناسالم، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیت‌ها را کاهش دهند.