سموم پرخطر زمین مستعد کشاورزی را به مخاطره می اندازد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس امار منتشر شده کشور در حال حاضر از ۱۶۴ میلیون هکتار کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار قابل کشاورزی است که کمتر از ۱۱ درصد کل کشور میشود. البته از این عدد فقط ۱۵ میلیون هکتار قابل کشت است.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری برنامههای این سازمان در پاسخ به این پرسش مهر درباره حفظ سلامت خاکهای مستعد کشاورزی گفت: در قانون مسئول اجرای حفظ سلامت خاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: البته بر اساس ماده ۱۰ قانون حفظ و صیانت از خاک در زمانی که کودها و سموم سلامت خاک کشاورزی را با مخاطره جدی مواجه کند سازمان امور اراضی مسئولیت داشته و ورود میکند.
رئیس سازمان امور اراضی عنوان کرد: آلایندگی سموم و کودهای شیمیایی زمین کشاورزی را چرخه تولید خارج نمیکند. این آلودگی وارد خاک. میشود اما منجر به بایر شدن زمین کشاورزی نمیشود.
این در حالی است که خبرگزاری مهر طی گزارشهای مفصلی در گفت و گو با کارشناسان حوزه خاک و آب از ترور و استثمار خاک از سوی بشر در حوزه آلایندگیهای سموم و کودها گفتهاند و نسبت به آن هشدار دادهاند.
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