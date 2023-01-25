به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سازمان فضای مجازی بسیج با عنوان «مرحله نهایی چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال کشور» صبح امروز چهارشنبه پنجم بهمن برگزار شد.

مسلم معین مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در این نشست گفت: سازمان فضای مجازی بسیج ذیل سازمان بسیج مستضعفین به عنوان مردمی‌ترین نهاد دنیا فعالیت می‌کند و بر اساس همین محور کار ویژه اصلی خود را در حوزه فضای مجازی روی مردمی‌تر کردن رویدادها قرار داده است.

وی افزود: این رویداد و اتفاقات پیش روی آن یکی از اقدامات اصلی این سازمان برای ایجاد هم افزایی شبکه مردمی فعال و مولد در این حوزه است همچنین ایجاد شبکه مردمی برای تبلیغ و ترویج ارزش‌های ملی در فضای مجازی را دنبال می‌کند اما یکی دیگر از اقدامات پیگیری نهضت سواد رسانه‌ای در کشور است که در تمام کشور بر عهده دارد و برای ارتقای سواد رسانه‌ای مردم مأموریت دارد.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج با اشاره به اینکه حوزه تولیدات دیجیتال، نرم افزار های موبایلی و بازی ها یک رویداد هسته ای فضای مجازی است گفت: این سازمان در حوزه سرویس‌ها و خدمات مبتنی بر فضای مجازی خدماتی را ارائه می‌دهد همچنین در حوزه ایجاد نهضت تولید محتوا فعالیت دارد و تمامی اهداف در حوزه بومی در فضای مجازی دنبال می‌شود که بخشی از تولیدات آن مردمی بوده و بخشی اختصاصی است.

معین گفت: این رویداد ذیل محور نهضت تولید محتوا انجام می‌شود و در بخش تولیدات تخصصی است. در حال حاضر حدود چهار سال است این رویداد در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه این رویداد در سه سطح برگزار می‌شود افزود: این رویداد در سه سطح به صورت گسترده در سراسر کشور از طریق فراخوان و با شناسایی تیم های متخصص در حوزه تولید محتوای دیجیتال برگزار می شود که در آن افراد در یک رقابت شهرستانی ۴۸ ساعته شرکت کرده و برترین ها به مرحله استانی می روند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت: برای چهارمین سال متوالی امسان نیز در آبان ماه مرحله استانی این رویداد برگزار شده و در حال حاضر مرحله نهایی برگزار می شود در مرحله استانی نیز تمام تیم ها در یک سالن با موضوعات از پیش تعیین نشده در سه رشته پویانمایی، نرم افزارهای تلفن همراهف بازی های موبایلی ۴۸ ساعت متمادی روی موضوعات کار می کنند.

معین افزود: با توجه به پهنه برگزای این رویداد ما این رویداد را بزرگترین رویداد تولید محتوا می دانیم چراکه هزار تیم شرکت کننده در مرحله استانی با ۴۱۰۰ نفر شرکت کننده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است در آن حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه تعداد بانوان شرکت کننده در این رویداد افزایش ۳۵ درصدی داشته است گفت: ۵۶۲ نفر در بخش پویانمایی، ۲۲۸ نفر در بخش نرم افزارهای تلفن همراه و ۱۳۵ نفر در بخش بازی های تلفن همراه در این رویداد شرکت داشته اند که از این میان ۲۵۰۰ شرکت کننده آقایان و ۱۵۰۰ نفر از بانوان در مرحله استانی و گروه سنی نوجوان و جوانان بوده اند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج افزود: در تاریخ نهم تا ۱۱ بهمن ماه در سالن تخصصی رویداد تولید محتوا لانه جاسوسی ۱۱۸ تیم برگزیده و ۶۰۰ تیم شرکت کننده در این محفل حضور دارند که از این میان ۴۱ تیم در بخش پویانمایی، ۲۸ تیم در بخش تولید کننده بازی های تلفن همراه و ۳۷ تیم تولید کننده نرم افزار های تلفن همراه هستند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این رویداد به ۷۲ ساعت افزایش داشته است گفت: یک ورکشاپ آموزشی برای اعضای شرکت کننده در این رویداد قبل از زمان شروع آن برگزار می شود همچنین بعد از این رویداد هم حمایت کنندگان و سرمایه گذاران حوزه بازی این افراد را به فضای کسب و کار دعوت می کنند.

معین افزود: مجموعه سازمان فضای مجازی برای پشتیبانی این افراد و اتصال آنها به مجموعه هایی که می توانند از ظرفیت آنان استفاده کنند فعالیت می کند. همچنین تعدادی از محصولات سال گذشته اعم از بازی و انیمیشن در افتتاحیه رویداد رونمایی می شوند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج گفت: این رویداد به یک اختتامیه بزرگ تبدیل شده است و پس از اتمام آن در روز ۱۲ بهمن در سالن پنج آذر سازمان بسیج مستضعفین با حضور بیش از هزار نفر فعالان مجازی برترین های این رویداد تجلیل می شوند همچنین چهره سال فضای مجازی نیز معرفی می شود.

وی درباره شاخصه های انتخاب چهره فضای مجازی افزود: چهره فضای مجازی از باب اثر بخشی فرد در فضای مجازی و به چند روش رای گیری نخبگانی از فضای مجازی و با نظر هیئت علمی این رویداد انتخاب می شود.