افزایش عجیب نرخ مرگ و میر هفتگی در انگلیس؛ دولت سوناک متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌میل، پس از انتشار آمار رسمی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ مرگ و میر هفتگی در انگلیس که شمار کمی از آنها به ویروس کرونا مربوط است، نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار تحقیقات جامع دراین‌باره شدند.

استر مک‌وی، نماینده محافظه‌کار پارلمان انگلیس، اظهارات کریس ویتی، یکی از مقامات ارشد پزشکی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. ویتی افزایش مرگ و میر غیر از قربانیان کووید -۱۹ را به «عدم استفاده بیماران از داروهای کاهنده فشار خون در دوران پاندمی نسبت داده بود.»

مک‌وی با طرح پرسش «مدرک این ادعا کجاست؟ و اگر چنین مدرکی نیست، دلیل افزایش مرگ و میر چیست؟»، از وزیر بهداشت انگلیس خواست تا به قید فوریت «تحقیقات جامع درباره این موضوع صورت گیرد.»

اندرو گوآین، وزیر در سایه بهداشت عمومی انگلیس از حزب کارگر، اظهارات استیو بارکلی، وزیر بهداشت را «شتر گاو پلنگ» توصیف و دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را به «انکار و شانه خالی کردن» متهم کرد.

وی در مجلس عوام انگلیس گفت: در مقایسه با سال ۲۰۲۲، شمار مرگ و میر ۵۰ هزار نفر افزایش داشته و این رقم صرف نظر از دوران پاندمی، وخیم‌ترین آمار از سال ۱۹۵۱ تاکنون است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ملی انگلیس، در دومین هفته ژانویه تعداد قربانیان ۲هزار و ۸۳۷ نفر بیشتر از حالت عادی و تنها ۵درصد از این رقم، به مبتلایان به کووید -۱۹ مربوط بوده است.

آخرین باری که آمار مرگ و میر در انگلیس تا این اندازه بالا بود، به هفته دوم فوریه ۲۰۲۱ بر می‌گردد. در آن برهه ۳۷ درصد قربانیان را افراد مبتلا به کرونا تشکیل می‌دادند. در دو هفته آخر دسامبر ۲۰۲۲ هم نرخ مرگ و میر به ترتیب ۲۰ و ۲۱ درصد افزایش یافت.

کالج سلطنتی پزشکیِ اورژانسی انگلیس در آن برهه، ۵۰۰ مورد مرگ و میر را ظرف یک هفته ناشی از عدم ارائه درمان اورژانسی به بیماران اعلام کرد. بر اساس آمار خدمات بهداشت ملی انگلیس، آمار بی‌سابقه ۵۴ هزار و ۵۳۲ نفر برای دریافت خدمات اورژانسی بیش از ۱۲ ساعت در صف انتظار و تنها ۶۵ درصد بیماران ظرف ۴ ساعت پذیرش شده بودند.

ویتی ماه گذشته هشدار داد که «تعویق درمان و معاینه غیر اورژانسی یا نیمه اورژانسی به دلیل قرنطینه و همچنین تاخیر در ارائه خدمات از سوی بخش‌های اورژانسی می‌تواند به موج جدید مرگ و میر منجر شود» و این در حالی است که به گفته وی «مرگ و میر ناشی از کووید -۱۹ تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.»