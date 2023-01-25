دولت تجهیزات جایگاه CNG در سیستان را رایگان ارائه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تأمین سوخت سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه دیروز به اتفاق دکتر مخبر و آقای محرابیان و نمایندگان این استان سفر خوبی به استان سیستان و بلوچستان داشتیم و تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی ادامه داد: برای انتقال فرآورده‌های نفتی اعم از بنزین و نفت و گاز و نفت سفید به استان سیستان و بلوچستان هیچ گونه خط لوله انتقال فرآورده نداریم و تمام نیازهای تأمین انرژی را از طریق تانکرهای سوخت رسان و ریلی انجام می‌دادیم و دولت سیزدهم شب گذشته تصمیم بسیار خوبی گرفت که خط لوله فرآورده‌های نفتی از جنوب کرمان تا زاهدان به طول ۵۲۰ کیلومتر که بار مالی آن ۵ هزار میلیارد تومان است ایجاد شود.

وزیر نفت افزود: این تصمیم به شورای اقتصاد می‌رود و مصوبه آن گرفته می‌شود تا در دو سال کاملاً مشکل حل شود.

اوجی درباره تعداد جایگاه‌های سوخت در این استان گفت: ۵۰ جایگاه CNG جدید احداث می‌شود و مجوز آن در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد؛ تمام تجهیزات این ۵۰ جایگاه CNG را دولت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

وزیر نفت افزود: خانوارهای این استان سهمیه ماهانه ۲۰۰ لیتری نفت سفید داشتند که یک سهمیه ۱۰۰ لیتری دیشب مصوب شد که در مجموع ۵۰ میلیون لیتر خواهد شد. ۶۵ تانکر سوخت رسان جدید به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت به دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد راه آهن نیز تعداد واگن مخزن دار برای تامین فرآورده های مورد نیاز استان اقدام کند.



وی در پایان با بیان اینکه در زمینه گازرسانی اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم رخ داده است، افزود: در ابتدای دولت کل خطوط انتقال و تزریق گاز به استان ۱۸ درصد بود که امروز به بیش از ۸۰ درصد رسیده ایم و اردیبهشت امسال خط لوله گاز از زاهدان به سیستان را گازدار کردیم و در حوزه سیستان که ۵ شهرستان است، تا پایان امسال گازدار می‌شوند.