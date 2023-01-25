بیانیه ۲۳۷ نماینده در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۳۷ نماینده در محکومیت اهانت به ساحت مقدس کتاب آسمانی قرآن کریم را قرائت کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

بار دیگر در عرصه گاه فرهنگ جاهلیت مدرن قرن و در سایه شوم حمایت دولت های تحت نفوذ لایه های قدرت های صهیونیستی، شیاطین انسی سربرآورده اند و در بلاد معنویت‌ستیز غرب به ساحت مقدس کتاب آسمانی قرآن کریم اهانت کردند. این اقدام نابخشودنی و اهانت به مقدسات ادیان آسمانی یک ستیز سازمان یافته از سوی قدرت های استکباری است. دولتمردان غرب به بهانه واهی حمایت از آزادی بیان دست عناصر افراط گرا و تندرو را مسیر نفرت پراکنی علیه مقدسات باز می گذارند. اسلام ستیزی و اسلام هراسی در جوامع خود را نهادینه می کنند.

قرآن کریم مبنای اعتقادی بیش از ۲ میلیارد مسلمان در جهان است، چگونه و براساس کدام جایگاه حقوقی، کشوری به خود اجازه می دهند به اعتقادات مسلمانان جهان اینگونه هتک حرمت کنند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم که با مجوز رسمی کشور سوئد انجام شد، از سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ عضو که در ۴ قاره جهان حضور دارد و می تواند نقش مهمی در سازمان ملل متحد ایفا کنند، درخواست می کنیم اقدام لازم برای مقابله با اهانت های سازمان یافته علیه مقدسات مسلمانان جهان نماید.