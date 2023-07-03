قرآن کریم در سرزمین مدعیان فرهنگ و مدنیت، مورد هتک قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب در بیانیه‌ای جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

«وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً»

یکبار دیگر در پرده‌ای جدید، اما با نمایشی کهنه و تکراری، قرآن کریم در مغرب‌زمین، سرزمین مدعیان فرهنگ و مدنیت، مورد هتک قرار گرفت. اینکه یک‌نفر از روی جهل و جنون، اقدام به پرده‌دری نسبت به آخرین کتاب آسمانی کند، شاید آنقدر اعجاب‌برانگیز نباشد، اما زمانی که چنین اقدام وقیحی تحت عنوان آزادی نقد و بیان و با مجوز رسمیِ یک دولت غربی صورت می‌گیرد، می‌توان حدس زد که در سطحی کلان، تقدس‌زدایی از مقدسات مسلمانان و ایجاد تنش و التهاب در جهان اسلام و در مناسبات بینادینی، میان پیروان ادیان الهی، دنبال می‌شود.

این‌بار، در اقدامی تحریک‌کننده، یکی از شهروندان کشورهای اسلامی، به این کار زشت، سوق داده و گماشته شده است تا تنش‌ها و تقدس‌زدایی‌ها به اعماق جهان اسلام، کشانده شود. خوشبختانه، واکنش سریع، قاطع و فراگیر توده‌ها و نخبگان جهان اسلام، به‌ویژه، موضعگیریِ صریح و تاریخیِ مرجعیت اعلای شیعیان در عراق، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، راه را بر فتنه‌انگیزان بست و دولت سوئد، میزبان این هتاکیِ اخیر را به عقب‌نشینی واداشت.

اینجانب به‌نمایندگی از کادر علمی و تحصیلیِ دانشگاه ادیان و مذاهب، به‌ویژه، هزاران دانشجوی عراقیِ مشغول به تحصیل در این دانشگاه، ضمن محکوم‌کردنِ هرگونه اهانت به ساحت نورانی و آسمانیِ قرآن کریم و همه‌ی مقدسات ادیان و ارزش‌های مورد احترام جهانیان، همگان را به تدبیر و هوشمندی در قبالِ دسیسه‌های دشمنان، و نیز اقدامات پیشگیرانه‌ی فرهنگی و تربیتی، و تلاش برای گفت‌وگوهای بینا دینی و بینافرهنگی، توصیه می‌نمایم.

سید ابوالحسن نواب

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب