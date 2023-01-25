عملکرد قابل قبول و مثبت نیروی انتظامی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در نشست با فرماندهان نیروی انتظامی لرستان ضمن تقدیر از عملکرد این مجموعه، اظهار داشت: نیروی خدوم انتظامی همواره فراتر از وظایف خود عمل کرده است و باید قدردان زحمات پرسنل این مجموعه باشیم.

وی، گفت: نیروی انتظامی در کوران مسائل و مشکلات فراتر از وظایف خود عمل می‌کند و همواره در صف اول خدمت به مردم حضور دارد.

استاندار لرستان، اظهار داشت: طبق گزارشات واصله، کارنامه یک سال اخیر نیروی انتظامی استان حکایت از عملکرد قابل قبول و مثبت این مجموعه در عمل به وظایف تعریف شده دارد که در نوع خود قابل تقدیر است.

زیویار، ادامه داد: در مقایسه با آمارهای کشوری، روند رو به رشد عملکرد لرستان نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است و این مجموعه در مقابله با ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی کارنامه خوبی داشته است.

وی، افزود: لرستان به واسطه هم مرز بودن با سایر استان‌ها علاوه بر ایفای نقش در مراودات و مناسبات اجتماعی، به دلیل دارا بودن فرهنگ مشترک با برخی همسایگان که در نوع خود یک مزیت و نقطه قوت به شمار می‌آید، در تصمیم سازی ها و برنامه‌های کلان همواره اثرگذار بوده است.

استاندار لرستان، اظهار کرد: در موضوع مواد مخدر و مبارزه با کاشت گیاهان مخدر به عنوان یکی از مشکلات امروز جامعه، بسیار مهم است برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری و همدلی همه بخش‌ها را شاهد باشیم تا بتوان در رفع این معضل درست عمل کرد.

زیویار، تاکید کرد: نیروی انتظامی همواره اقدامات خوبی در زمینه امنیت داشته و لرستان را به عنوان پایگاه امنی در کشور مبدل کرده است.

وی، یادآور شد: تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با جرایم و رفع ناهنجاری‌ها نقش مهمی در خنثی سازی تبلیغات منفی بر علیه این استان داشته و عمده مشکلات و جرایمی که در لرستان به وقوع می‌پیوندد از نوع جرایم خرد است که عمدتاً ریشه در فقر و نبود آموزش دارد.

استاندار لرستان، گفت: همچنین تلاش این مجموعه خدمتگزار در کنترل فضای مجازی و ایجاد امنیت قابل توجه بوده و لازم است در زمینه استفاده از صحیح از فضای مجازی آموزش‌های لازم در یک جامعه ارائه و فرهنگ سازی صورت پذیرد.

زیویار، افزود: نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر نیز با تمام توان در خط مقدم جبهه مبارزه با ناهنجاری‌ها حضور داشت و به واسطه تلاش جهاد گونه این نیروی زحمتکش و تقدیم شهدا، امنیت کشور حفظ و دست اجانب کوتاه ماند.

وی، عنوان کرد: غیرتمندی و احساس مسئولیت پرسنل خدوم نیروی انتظامی کمبودها را در زمینه امکانات جبران کرده و ایجاد امنیت و جلوگیری از قانون شکنی در رأس امور این مجموعه قرار گرفته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه شهدای نیروی انتظامی افتخار لرستان هستند، اظهار داشت: نیروی انتظامی برای مردم است و در بطن جامعه قرار دارد و از خودگذشتگی های این قشر زحمتکش همواره در اذهان خواهد ماند.