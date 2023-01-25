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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۱

استاندار لرستان مطرح کرد؛

عملکرد قابل قبول و مثبت نیروی انتظامی در لرستان

عملکرد قابل قبول و مثبت نیروی انتظامی در لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: کارنامه یک سال اخیر نیروی انتظامی استان حکایت از عملکرد قابل قبول و مثبت این مجموعه در عمل به وظایف تعریف شده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در نشست با فرماندهان نیروی انتظامی لرستان ضمن تقدیر از عملکرد این مجموعه، اظهار داشت: نیروی خدوم انتظامی همواره فراتر از وظایف خود عمل کرده است و باید قدردان زحمات پرسنل این مجموعه باشیم.

وی، گفت: نیروی انتظامی در کوران مسائل و مشکلات فراتر از وظایف خود عمل می‌کند و همواره در صف اول خدمت به مردم حضور دارد.

استاندار لرستان، اظهار داشت: طبق گزارشات واصله، کارنامه یک سال اخیر نیروی انتظامی استان حکایت از عملکرد قابل قبول و مثبت این مجموعه در عمل به وظایف تعریف شده دارد که در نوع خود قابل تقدیر است.

زیویار، ادامه داد: در مقایسه با آمارهای کشوری، روند رو به رشد عملکرد لرستان نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است و این مجموعه در مقابله با ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی کارنامه خوبی داشته است.

وی، افزود: لرستان به واسطه هم مرز بودن با سایر استان‌ها علاوه بر ایفای نقش در مراودات و مناسبات اجتماعی، به دلیل دارا بودن فرهنگ مشترک با برخی همسایگان که در نوع خود یک مزیت و نقطه قوت به شمار می‌آید، در تصمیم سازی ها و برنامه‌های کلان همواره اثرگذار بوده است.

استاندار لرستان، اظهار کرد: در موضوع مواد مخدر و مبارزه با کاشت گیاهان مخدر به عنوان یکی از مشکلات امروز جامعه، بسیار مهم است برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری و همدلی همه بخش‌ها را شاهد باشیم تا بتوان در رفع این معضل درست عمل کرد.

زیویار، تاکید کرد: نیروی انتظامی همواره اقدامات خوبی در زمینه امنیت داشته و لرستان را به عنوان پایگاه امنی در کشور مبدل کرده است.

وی، یادآور شد: تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با جرایم و رفع ناهنجاری‌ها نقش مهمی در خنثی سازی تبلیغات منفی بر علیه این استان داشته و عمده مشکلات و جرایمی که در لرستان به وقوع می‌پیوندد از نوع جرایم خرد است که عمدتاً ریشه در فقر و نبود آموزش دارد.

استاندار لرستان، گفت: همچنین تلاش این مجموعه خدمتگزار در کنترل فضای مجازی و ایجاد امنیت قابل توجه بوده و لازم است در زمینه استفاده از صحیح از فضای مجازی آموزش‌های لازم در یک جامعه ارائه و فرهنگ سازی صورت پذیرد.

زیویار، افزود: نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر نیز با تمام توان در خط مقدم جبهه مبارزه با ناهنجاری‌ها حضور داشت و به واسطه تلاش جهاد گونه این نیروی زحمتکش و تقدیم شهدا، امنیت کشور حفظ و دست اجانب کوتاه ماند.

وی، عنوان کرد: غیرتمندی و احساس مسئولیت پرسنل خدوم نیروی انتظامی کمبودها را در زمینه امکانات جبران کرده و ایجاد امنیت و جلوگیری از قانون شکنی در رأس امور این مجموعه قرار گرفته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه شهدای نیروی انتظامی افتخار لرستان هستند، اظهار داشت: نیروی انتظامی برای مردم است و در بطن جامعه قرار دارد و از خودگذشتگی های این قشر زحمتکش همواره در اذهان خواهد ماند.

کد مطلب 5691968

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