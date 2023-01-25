به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره متمرکز آموزش شعر «کلک خیال» از دوازدهم تا پانزدهم بهمن در تهران برگزار میشود.
براساس فراخوان منتشرشده درباره ایندوره آموزشی، از شاعران جوان دعوت شده تا پایان روز دوشنبه دهم بهمن برای حضور در نهمین دوره متمرکز آموزش شعر «کلک خیال» به نشانی www.naghdesher.ir مراجعه و نسبت به ثبتنام در این دوره آموزشی اقدام کنند.
ثبتنام فقط از طریق درگاه اینترنتی انجام میشود و ملاک نامنویسی، ثبتنام و ارسال حداقل سه شعر در «پایگاه نقد شعر» است.
ادبجویان در این دوره آموزشی از کلاسهای درس استادانی همچون قربان ولیئی، زهیر توکلی، سیدمهدی طباطبایی، رضا اسماعیلی، ناصر فیض، علی داوودی، علیمحمد مؤدب، جواد محقق، محمدسعید میرزایی، محمدمهدی سیار، وحید سمنانی، فریبا یوسفی و یوسفعلی میرشکاک استفاده خواهند کرد.
به دلیل محدودیت در تعداد شرکتکنندگان، آثار ارسالی توسط کارشناسان خانه کتاب و ادبیات ایران بررسی شده و از منتخبان برای حضور در دوره دعوت میشود.
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