حضور ارزیابان یونسکو برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی اظهار کرد: صنایع دستی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های گیلان است و مدیران دستگاه‌ها می‌بایست فرصت پیش آمده را قدر بدانند.

وی به حضور ارزیابان یونسکو در اوایل اسفند ماه امسال بمنظور ارزیابی وضعیت رشت اشاره کرد و افزود: برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در یونسکو همه پای کار رفع مشکلات باشند.

عباسی با اشاره به اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی نشانگر این است گیلانیان همیشه تاریخ دارای نبوغ، نوآوری و اندیشه بوده‌اند، گفت: همه سرمایه‌های ما در شهر رشت به عنوان مرکز استان متمرکز است.

استاندار گیلان با بیان اینکه این شهر جهانی شود نه یک موضوع ذهنی بلکه کاملاً عینی است، ادامه داد: میراث زندگی زیبای پیشینیانمان باید حفظ و به نسل آینده منتقل شود.

عباسی احیا و مرمت ابنیه تاریخی، شناسنامه دار کردن همه شهرهای تاریخی استان گیلان و توجه به تولیدات، محصولات و برندسازی ظرفیت‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: با این اقدام مشاغل خانگی و روستایی افزایش، مهاجرت‌ها معکوس و از حاشیه نشینی جلوگیری شده و با ایجاد اشتغال سطح درآمد نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع دستی باید شاخص عملکرد ارزیابی شهرداران استان باشد، تصریح کرد: زمان برای فراهم سازی شرایط ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی محدود است و مسئولان می‌بایست در این خصوص پای کار باشند.