به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مویدی بیان داشت: گام نخست در مدیریت تولید مرغ ارائه برنامه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری بر مبنای کار کارشناسی است و اتحادیه مرغداران باید در این زمینه نظارت‌های لازم را انجام دهد.

وی با تاکید بر به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای خرید مرغ مازاد تولیدی در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اولویت بندی خرید مرغ مازاد تولید شده باید بر اساس شاخص‌های سن مرغ و تقاضای مرغدار در سراسر استان انجام و به اتحادیه مرغداران اعلام شود.

مویدی با بیان اینکه اتحادیه مرغداران ملزم به ارائه تقاضای خرید مرغ مازاد تولیدی در قالب طرح جامع تامین نقدینگی به سازمان جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز به منظور کمک به اجرای این طرح باید پیگیری‌های لازم را برای تامین اعتبارات مورد نیاز تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال انجام دهد و نتیجه را به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کند.