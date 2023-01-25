به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ هزار و ۳۵ نفر از ۵۵۱ شهر در بازه زمانی دو ماهه ۶۲ هزار و ۲۸۴ نسخه کتاب به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال از ۲۳۷ کتابفروشی عضو سامانه «خرید از کتابفروشی» کتاب خریدند که یارانه پرداختی به خریداران سراسر کشور در مجموع ۷ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال بوده است.
شهرهای تهران، قم، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، رشت، زنجان، اراک و یزد به ترتیب بیشترین خریداران از کتابفروشیهای عضو این سامانه بودند.
این مدت ۱۰ کتابفروشی یارانه ۲۰ میلیون تومانی اختصاص یافته به کتابفروشیهای عضو را در مرحله اول مصرف کرده و دوباره یارانه دریافت کردهاند. همچنین ۲۴ هزار و ۶۰۹ بسته کتاب در بازه زمانی دو ماه از شروع به کار سامانه «خرید از کتابفروشی» برای خریداران ارسال شد.
۱۵۲ هزار و ۸۱۲ عنوان کتاب که از سوی ۴ هزار و ۶۴۹ ناشر منتشر شده توسط ۲۳۷ کتابفروشی در این سامانه بارگذاری شد و مجموع تعداد نسخه کتابهای عرضه شده توسط کتابفروشیها در این سامانه ۴ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۱۹۸ نسخه کتاب است.
خریداران میتوانند با مراجعه به این سامانه به نشانی c.ketab.ir ضمن ثبتنام، کتابهای مورد نظر خود را از کتابفروشیهای عضو خریداری و با پرداخت صرفاً هشت هزار تومان برای هر بسته پستی از هر نقطه کشور، کتابهای خود را در نشانی خود تحویل بگیرند.
تاکنون بیشترین یارانه خرید به خریداران استانهای تهران، قم، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجانشرقی، البرز، آذربایجانغربی، مرکزی، گیلان، مازندران، خوزستان، همدان، کرمان، یزد، سمنان، لرستان، زنجان، کرمانشاه، قزوین، کردستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام اختصاص پیدا کرده است.
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