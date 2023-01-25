هادیان سیاسی باید خود را جزء افسران خط جهاد تبیین بدانند

حمیدرضا محمدی فشارکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالان عرصه جهاد تبیین ضمن مطالبهگری از مدیران فرهنگی با بصیرت افزایی و آگاه سازی آحاد مردم از نقشههای شوم دشمن مردم را آگاه و با جهاد تبیین و روایت واقعیات به روشنگری باید بپردازند و به ارتقای بینش سیاسی و پاسخ به شبهات و ابهامات سیاسی کمک نمایند.
وی با بیان اینکه کارها و فعالیتهای زیادی از سالهای قبل بر زمین مانده که در این دولت و مجاهدت مدیران انقلابی در حال انجام و به نتیجه رسیدن است، افزود: مسئولین و مدیران ادارات و روایتگران جهاد تبیین با اطلاعرسانی به موقع در رسانههای محلی و حضور در بین مردم باعث امید آفرینی در جامعه شوند
فشارکی با اشاره به اینکه امروز موج بیداری اسلامی در جهان ایجاد و پرچم انقلاب اسلامی در دنیا برافراشته و دشمنان را به لرزه انداخته است، اعلام کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درصدد مقابله با انقلاب اسلامی برآمده و از هر حیله و ترفندی برای نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره گرفتهاند.
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