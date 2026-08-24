پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان زنجان بیش از دو برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح و واگذاری طرح‌های نهضت ملی مسکن با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار کرد: امروز بخشی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول در حوزه مسکن و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان به ثمر نشست و در این راستا ۸۸۸ واحد نهضت ملی مسکن افتتاح و به متقاضیان واگذار شد.

وی همچنین از واگذاری زمین به متقاضیان مشمول طرح جوانی جمعیت خبر داد و افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای استان زنجان در اجرای نهضت ملی مسکن، پیشرفت حدود ۹۰ درصدی واحدهای حمایتی است؛ در حالی که میانگین پیشرفت این واحدها در کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه این موفقیت حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف است، ادامه داد: اجرای نهضت ملی مسکن تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و مجموعه‌های متعددی از جمله دستگاه‌های متولی تأمین زمین، بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق، گاز و آب و فاضلاب در مراحل مختلف اجرای این طرح نقش داشته‌اند.

صادقی با قدردانی از تلاش تمامی مجموعه‌های دخیل در اجرای نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که در اجرای این پروژه ملی نقش دارند، کمتر دیده می‌شوند، اما تلاش و همراهی تک‌تک آنان در تحقق این دستاورد قابل تقدیر است.

وی تأکید کرد: پیشرفت مطلوب نهضت ملی مسکن در زنجان نتیجه هم‌افزایی، هماهنگی و تلاش مشترک دستگاه‌های مختلف استان است و تداوم این همکاری می‌تواند روند تکمیل و واگذاری واحدهای باقی‌مانده را شتاب بخشد.