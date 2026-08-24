برداشت غیرمجاز آب از کانال خداآفرین متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله میرزایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی شناسایی موارد برداشت غیرمجاز آب از کانال اصلی خداآفرین از طریق لوله‌گذاری، پس از انجام بررسی‌های فنی، مستندسازی و طی مراحل قانونی، حکم قضایی لازم برای جمع‌آوری تأسیسات غیرمجاز اخذ و عملیات اجرایی آن انجام شد.

وی افزود: در اجرای این حکم، کارشناسان حقوقی، شبکه‌های آبیاری و گشت و کنترل امور منابع آب شهرستان با همراهی دادیار، عوامل انتظامی و شرکت بهره‌بردار در محل حضور یافته و تمامی لوله‌ها و تجهیزات نصب‌شده برای برداشت غیرمجاز آب از کانال اصلی جمع‌آوری شد.

میرزایی تصریح کرد: برداشت‌های خارج از ضابطه از شبکه‌های آبیاری، علاوه بر ایجاد اختلال در روند توزیع و بهره‌برداری از آب، موجب تضییع حقوق بهره‌برداران دارای مجوز می‌شود؛ از این رو جلوگیری از برداشت‌های فاقد مجوز و برخورد قانونی با متخلفان، با هدف توزیع عادلانه آب و حفظ حقوق بهره‌برداران در دستور کار امور منابع آب شهرستان قرار دارد.

مدیر امور منابع آب شهرستان خداآفرین خاطرنشان کرد: حفاظت از تأسیسات و شبکه‌های آبیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی است و این مجموعه ضمن استمرار اقدامات میدانی و نظارتی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منابع آب و تأمین حقوق بهره‌برداران را دنبال خواهد کرد.