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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات پزشکی فاقد مجوز در خرم‌آباد

توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات پزشکی فاقد مجوز در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از توقیف محموله ۲۰ میلیاردی تجهیزات پزشکی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، مقادیری تجهیزات پزشکی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است، گفت: کارشناسان ارزش تجهیزات پزشکی کشف‌شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ کیان مهر با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با حمل و جابه‌جایی کالاهای فاقد مجوز، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6926160

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