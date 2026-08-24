به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، مقادیری تجهیزات پزشکی فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با اشاره به اینکه دراینرابطه یک نفر دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شده است، گفت: کارشناسان ارزش تجهیزات پزشکی کشفشده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ کیان مهر با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با حمل و جابهجایی کالاهای فاقد مجوز، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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