به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با اشاره به محدودیت‌های تأمین انرژی صنایع معدنی گفت: با توجه به کمبود برق مورد نیاز صنایع، طرح جایگزینی سوخت و استفاده از زغال‌سنگ برای تأمین بخشی از انرژی واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در مصاحبه با سیما افزود: صنایع معدنی به‌ویژه فولاد و آلومینیوم از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق هستند و در سال‌های اخیر با محدودیت‌های قابل توجهی در تأمین برق مواجه بوده‌اند.

وی گفت: جلسات هماهنگی با وزارت نیرو برای کاهش محدودیت‌های برق صنایع برگزار شده است، اما با وجود حمایت دولت، برق مورد نیاز صنایع همچنان به طور کامل تأمین نمی‌شود که این مسئله بر تولید و بهره‌وری تأثیر می‌گذارد.

جعفری درباره جایگزینی سوخت صنایع نیز گفت: در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی اقداماتی انجام شده و در بخش سوخت مایع نیز چند سال است موضوع استفاده از زغال‌سنگ دنبال می‌شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزارت نیرو نیز یک محدوده معدنی زغال‌سنگ در طبس در اختیار دارد که قرار است در آن نیروگاه ایجاد شود، ادامه داد: این طرح از سال گذشته سرعت گرفته و با هماهنگی و مشارکت سرمایه‌گذاران می‌توان بخشی از انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را از زغال‌سنگ تأمین کرد.

وی همچنین از سرعت گرفتن استفاده از پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور، توسعه پنل‌های خورشیدی با سرعت بیشتری در حال انجام است تا با کاهش بار شبکه، به تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید کمک شود.

جعفری درباره تأمین مواد اولیه بخش معدن نیز گفت: در سه ماهه نخست امسال، با وجود مشکلات در تأمین مواد ناریه و سوخت، میزان استخراج حدود ۷ درصد افزایش یافت؛ با این حال، اگر مشکلات تأمین مواد اولیه کاهش نیابد، در برخی موارد با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم شد.