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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

۱۳ عامل اثرگذار بر قیمت موتورسیکلت؛ هزینه تولید جهش کرد

۱۳ عامل اثرگذار بر قیمت موتورسیکلت؛ هزینه تولید جهش کرد

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: تغییر نرخ ارز از یکسو و ۱۳ عامل اثر گذار از سوی دیگر باعث شد تا قیمت تمام شده موتورسیکلت افزایش یابد.

جلیل مجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه تعیین قیمت موتورسیکلت، با اشاره به روند تغییرات نرخ ارز طی سال گذشته اظهار کرد: اوایل سال گذشته ارز موتورسیکلت در تالار اول با قیمت ۲۸ هزار تومان تامین می شد، در دی ماه سال گذشته به تالار دوم انتقال یافت و نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان شد، سپس ارز تک نرخی شد و با قیمت ۱۳۵ هزار تومان برای فعالان صنعت به فروش رسید.

وی گفت: افزایش نرخ ارز به ۱۳۵ هزار تومان ختم نشد ،چراکه بنا شد با ارز سپرده خود و دیگران، قطعات مورد نیاز تامین شود که قیمت این نوع ارز امروز از ۱۹۰ هزار تومان فراتر رفته است.

۱۳ عامل تعیین‌کننده قیمت موتورسیکلت

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: در کنار نرخ ارز، ۱۳ عامل هزینه ای دیگر بر قیمت موتورسیکلت تحمیل می شود، از جمله هزینه حمل و نقل، هزینه ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، بیمه شخص ثالث، هزینه ثبت سفارش، هزینه دستمزد و سربار، هزینه گارانتی، هزینه های استاندارد، مالیات سبز، هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده و هلال احمر که با افزایش نرخ دلار به همان نسبت به این ۱۳ مورد اضافه می شود.

مجاهد تصریح کرد: هزینه حمل و نقل قطعات بابت هر کانتینر از ۲ هزار دلار به بیش از ۱۲ هزار دلار افزایش یافته است، همچنین شاهد افزایش چشمگیر هزینه های انرژی برای صنایع هستیم.

کد مطلب 6926096
سمیه رسولی

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