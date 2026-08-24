به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه تأکید کرد که انگلیس با ارائه کمکهای نظامی به اوکراین بهطور روشمند آتش درگیری در این کشور را شعلهورتر میکند.
پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی، انگلیس را به توطئهچینی علیه تلاشها برای حل مسالمتآمیز بحران متهم کرد. او همچنین واکنش مسکو به طرح لندن برای ارائه فناوری موشک اسکالپ به اوکراین را بسیار منفی توصیف کرد.
پیش از این، لندن اعلام کرده بود که به شرکت دفاعی اروپایی MBDA اجازه داده است جزئیات حساس و طبقهبندیشدهای از قطعات انگلیسی مورد استفاده در ساخت موشک اسکالپ انگلیسی-فرانسوی را در اختیار اوکراین قرار دهد.
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