ورزشکاران شهید با تشخیص به موقع جان خود را فدای آرامش جامعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی ظهر چهارشنبه در هشتمین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان زاهدان که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و روز «زاهدان من» در محل سالن اجتماعات موزه دفاع مقدس مرکز سیستان و بلوچستان، برگزار شد، افزود: شهدا اجازه ندادند پرچم ایران پایین بیاید و ورزشکاران نیز به دنبال برافراشته شدن پرچم ایران اسلامی هستند.

وی ادامه داد: ورزشکاران شهید با بصیرت و تشخیص به موقع سکوی قهرمانی و میادین رقابت را کنار گذاشته و به پیام امام راحل (ره) در مسیر حق لبیک گفته و جان خود را فدای تأمین آسایش و آرامش جامعه اسلامی کردند.

وی با بیان این مطلب که یکی از مهمترین سیره‌های شهدا فعالیت شبانه روزی برای توسعه ورزش جوانان بود، بر توسعه اخلاق در ورزش تاکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت ورزش، انتظار می‌رود به منظور حفظ شادابی و سلامتی در جامعه به این بخش توجه ویژه شود تا با توسعه این فرهنگ زمینه نزدیکی انسان به خدا، تعادل جسم و جان، آمادگی جسمانی، نشاط و شادابی افراد فراهم شود.

تجلیل از خانواده ۶۰ شهید ورزشکار

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر زاهدان نیز در این مراسم گفت: نخستین یادواره شهدای ورزشکار استان، سال ۹۱ برگزار شده و امسال هشتمین یادواره برگزار و از ۶۰ خانواده معظم شهید استان تجلیل به عمل آمد.

عباس شیبک افزود: این یادواره از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری زاهدان با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، شبکه هامون، تیپ ۱۸۸ زرهی ارتش، اداره ورزش و جوانان شهرستان زاهدان، سپاه سلمان و با همکاری خانواده شهدا برگزار شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که شهدا و رزمندگان شجاعانه در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل جنگیدند در پشت جبهه در حوزه ورزشی هم برای حفظ و سلامتی خود و جامعه و سرافرازی ایران اسلامی نهایت تلاش را کردند و قدم‌های مثبتی برداشته‌اند از این رو یکی از اهداف برگزاری این یادواره معرفی الگوهای ورزشی به ورزشکاران و جامعه هستند.

شایان ذکر است در پایان این یادواره از «پوریا جهان تیغی» از خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار برتر در بحث ترویج فرهنگ و شهادت تجلیل و تقدیر شد.