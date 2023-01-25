سرهنگ جهانگیر کریمیدر گفت‌وگو با خبرنگار مهر داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ساعت ۱۹ امشب پیکر مطهر شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم «مختار مؤمنی» وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شده و مورد استقبال مقامات و مردم شهیدپرور استان قرار گرفته و ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب مراسم وداع با پیکرشهید در مسجد جامع دستگرد شهرستان خمینی شهر برگزار می‌شود.

وی در خصوص نحوه تشییع و خاکسپاری این شهید نیز گفت: مراسم تشییع در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه ۶ بهمن ماه از درب منزل شهید واقع در خمینی شهر، دستگرد، رو به روی بهداری به سمت امام زاده سید محمد ابن زیدابن علی ابن الحسین (ع) این شهرستان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در ادامه مراسم یادبود شهید گرانقدر ساعت ۸و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح روز جمعه ۷ بهمن ماه در مسجد جامع دستگرد شهرستان خمینی شهر برگزار خواهد شد که از همه مردم ولایی و شهید پرور اصفهان و خمینی شهر دعوت می‌کنیم در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری و مجلس یاد بود این شهید شرکت کرده و موجب تسلی خاطر خانواده وی را فراهم آورند.

گفتنی است، شهید سرهنگ دوم «مختار مؤمنی» ساکن خمینی شهر که در سیستان و بلوچستان مشغول انجام خدمت بود روز سه شنبه ۴ بهمن ماه به همراه یکی دیگر از همرزمان خود در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان بمپور این استان به فیض عظیم شهادت نائل آمد.