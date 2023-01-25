به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در نشست رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر با اشاره اهمیت انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب سلامی، طلوع تمدن نوین اسلامی بود و ما همچنان داریم با رفع نواقص و مشکلات به سمت تشکل دولت اسلامی حرکت می‌کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با بیان برنامه‌های پیش بینی شده صداوسیمای مرکز بوشهر برای دهه فجر گفت: صدا و سیما و مجموعه همکاران با برنامه ریزی صورت گرفته و کم کم با پخش برنامه‌های مرتبط با دهه فجر به پیشواز ایام الله دهه فجر می‌رویم.

وی ادامه داد: برای اولین بار در استان بوشهر، هر روز صبح به مدت یک ساعت از تاریخ چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه الی شنبه ۲۲ بهمن ماه در ۱۰ شهرستان برنامه جنگ و شادی را از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.

حیدری اظهار داشت: برنامه‌های متنوع و پویش‌های مختلفی را برای فضای مجازی پیش بینی شده که اطلاع رسانی خواهد شد و مردم و هموطنان می‌توانند آثار تولیدی با گوشی برای انعکاس در شبکه بوشهر برای ما ارسال کنند.