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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۴۸

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر:

صدا و سیمای بوشهر برای دهه فجر برنامه‌های ویژه‌ای دارد

صدا و سیمای بوشهر برای دهه فجر برنامه‌های ویژه‌ای دارد

بوشهر- مدیرکل صدا و سیما مرکز بوشهر گفت: برنامه‌های متنوع و پویش‌های مختلفی برای ایام الله دهه فجر پیش بینی شده که اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در نشست رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر با اشاره اهمیت انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب سلامی، طلوع تمدن نوین اسلامی بود و ما همچنان داریم با رفع نواقص و مشکلات به سمت تشکل دولت اسلامی حرکت می‌کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با بیان برنامه‌های پیش بینی شده صداوسیمای مرکز بوشهر برای دهه فجر گفت: صدا و سیما و مجموعه همکاران با برنامه ریزی صورت گرفته و کم کم با پخش برنامه‌های مرتبط با دهه فجر به پیشواز ایام الله دهه فجر می‌رویم.

وی ادامه داد: برای اولین بار در استان بوشهر، هر روز صبح به مدت یک ساعت از تاریخ چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه الی شنبه ۲۲ بهمن ماه در ۱۰ شهرستان برنامه جنگ و شادی را از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.

حیدری اظهار داشت: برنامه‌های متنوع و پویش‌های مختلفی را برای فضای مجازی پیش بینی شده که اطلاع رسانی خواهد شد و مردم و هموطنان می‌توانند آثار تولیدی با گوشی برای انعکاس در شبکه بوشهر برای ما ارسال کنند.

کد مطلب 5692199

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