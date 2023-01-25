به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی سید محمد رضا طالبی با تأکید بر این مطلب در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان که با حضور مدیرکل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: ایرادی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تکلیف دستگاهها در این بخشنامهها مشخص نیست، به همین جهت ضرورت دارد که دستورالعملها بدون کوچکترین گره و ابهامی ابلاغ گردند.
وی تصریح کرد: این ابهام، تداخل امور و موازی کاری به همراه دارد و در روند اجرای کار تعلل ایجاد میکند.
معاون استاندار خراسان جنوبی تعریف متفاوت معتاد متجاهر در دستگاههای مختلف را نتیجه این ابهامات عنوان کرد و گفت: طبق تعریف، معتاد متجاهر فردی است که به صورت علنی و در منظر عموم مواد مخدر استعمال میکند اما این تعریف در حوزههای مختلف با برداشتهای متفاوت به کار برده میشود.
طالبی ادامه داد: این برداشتهای اشتباه سبب شده هر معتادی به بهزیستی تحویل گردد تا تحت عنوان مرکز ماده ۱۶ درمان شود.
وی با تأکید بر اینکه تحویل این افراد به بهزیستی، هزینههایی را بر مجموعه تحمیل میکند، متذکر شد: سرانههای تعیین شده برای درمان افراد معتاد بسیار اندک و ناچیز است و با هزینههای درمان، اجاره محل و… همخوانی ندارد.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آسیبهای اجتماعی احصا شده در سطح استان، خاطرنشان کرد: اعتیاد، طلاق، کودک آزاری، همسر آزاری، بالا رفتن سن ازدواج و… از جمله آسیبهای اجتماعی در استان خراسان جنوبی است.
طالبی، اعتیاد را ریشه بخشی از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: بخش عمده کشفیات مواد مخدر و ورودیهای زندانهای ما مربوط به خراسان جنوبی نیست.
وی، قاچاق سوخت را هم از پدیدههای نامیمون در استان برشمرد و اظهار داشت: مقابله با قاچاق سوخت، همراهی و تعامل همه حوزهها را در کلیه استانها میطلبد.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مهار پدیدههای زباله گردی، تکدی گری، کودکان کار و کودکان خیابانی، خاطرنشان کرد: از حدود ۸ ماه پیش برای ساماندهی کودکان کار، سرپناهی تجهیز و تحویل بهزیستی شده اما همچنان شاهد حضور کودکان در معابر هستیم که به واسطه ترحم مردم، به آنها کمک میشود.
طالبی به ورود آموزش و پرورش به ترغیب کودکان بازمانده از تحصیل به حضور در مدرسه و ادامه تحصیل اشاره کرد.
وی متذکر شد: تعامل، هم افزایی و همراهی دستگاههای اجرایی و پرهیز از موازی کاری، مهمترین راهکار در حل و مهار معضلات و آسیبهای اجتماعی است.
نظر شما