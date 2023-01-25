بورکینافاسو یک ماه برای خروج نیروهای فرانسه مهلت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فرانسه امروز چهارشنبه یک اطلاعیه رسمی دریافت کرد مبنی بر اینکه باید نیروهای خود را از بورکینافاسو خارج کند.

بر اساس اعلام این رسانه، بر اساس این اطلاعیه، نظامیان فرانسوی باید ظرف مدت یک ماه از بورکینافاسو خارج شوند.

در ماه های پیش هم بورکینافاسو خروج نظامیان فرانسوی از این کشور را خواستار شده بود.

تلویزیون رسمی بورکینافاسو (آر تی بی) گزارش داده بود که دولت این کشور در تاریخ ۱۸ ژانویه جاری توافقنامه نظامی سال ۲۰۱۸ را که اجازه حضور نظامیان فرانسوی در بورکینافاسو را می داد، لغو کرده است.

این در حالی است که اعتراضات و تظاهرات علیه فرانسه در ماه های اخیر در بورکینافاسو تشدید یافته است.

مقامات بورکینافاسو اعلام کرده بودند که حکومت نظامی این کشور در بحبوحه افزایش احساسات ضدفرانسوی در حالی که این کشور غرب آفریقا برای توسعه روابط نزدیک تر با روسیه در حال حرکت است، از فرانسه خواسته است تا سفیر خود را فرابخواند.

«ژان- امانوئل اودرائوگو» (Jean-Emmanuel Ouedraogo) سخنگوی دولت بورکینافاسو به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده بود که از «لوک هالاد» (Luc Hallade) سفیر فرانسه خواسته شده است تا این کشور را ترک کند.

همچنین ۱۲ آذر ماه بود که دولت نظامی بورکینافاسو با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پخش رادیو بین المللی فرانسه (RFI) در این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

دولت نظامی بورکینافاسو دلیل این اقدام خود را پخش گزارش های نادرست و پخش بیانیه گروه‌ های مخالف رئیس جمهور اعلام کرده است.