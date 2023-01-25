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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۲۵

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی قوا صورت گرفت؛

تصویب اختیارات درخواست شده ازسوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

تصویب اختیارات درخواست شده ازسوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا که عصر امروز با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا تشکیل شد، نظام‌نامه این شورا به تصویب رسید.

در این جلسه اعضا نحوه تأمین اعتبار بخشی از فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم به تصویب رسید و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد برای استفاده شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی از تسهیلات، ضمانت‌نامه دولتی صادر کند.

چگونگی تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشگاهی با هدف تسریع در اجرای این پروژه‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه بود.

کد مطلب 5692327

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