با این وضعیت نمی توانیم قهرمان شویم/سیاوش یزدانی باید برود

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری قبل از بازی استقلال تهران و ملوان بندر انزلی گفت: یک بازی سخت دیگر در پیش داریم. تیم ملوان متفاوتی را میبینیم که دفاع منظم و فشرده میکند. آنها در بازیهای هفته گذشته هم خوب نتیجه گرفتند و دو بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند و البته جام حذفی را باختند. ملوان در حال پیشرفت است و انگیزه برای بازی با ما دارد. آنها در ۵ بازی اخیر گلی دریافت نکردهاند که کار ما را سخت میکند.
سرمربی استقلال تهران افزود: باید برای بردن صبور باشیم و تحرک داشته باشیم تا وقتی موقعیت داریم گل بزنیم. در ۲ بازی اخیر خوب ظاهر شدیم اما نتیجه خوبی در بازی آخر نگرفتیم. ما لایق نتیجهای دیگر بودیم. جایگاه واقعی ما در لیگ برتر اینجا نیست.
او با انتقاد از عملکرد داوران بازیهای استقلال تاکید کرد: اشتباهات داوری در گرفتن پنالتی و امتیازاتی که از ما گرفتند باعث این نتایج شد. هیچکسی درباره این مسائل صحبت نمیکند و انگار مسائل طبیعی است. وقتی میگوئیم ما لایق امتیازات بیشتر هستیم، دروغ نمیگویم. این تصمیمات همه چیز را تحت تأثیر قرار داد. با این تصمیمها نمیتوانیم قهرمانی را به دست آوریم. باید با تیم ما منصفانه عمل کنند. سطح فنی تیم ما بیشتر از اینهاست.
سرمربی آبیپوشان در خصوص اینکه آیا دیگر امیدی برای قهرمانی ندارید گفت: امیدوار هستم اما اگر قرار باشد بازهم امتیاز بگیرند، کار سختتر میشود. هیچیک از تیمها بهتر از ما نبودند. تراکتور در مقابل ما بازی خوبی انجام نداد اما بازی را برد. در بازی مقابل سپاهان و تراکتور ما لایق بودیم.
سرمربی استقلال درباره تصمیم خود مبنی بر اخراج سیاوش یزدانی تصریح کرد: من به سیاوش خیلی فرصت دادم. تصمیمم فقط به خاطر پنالتی نبود. از او انتظار بیشتری داشتم. او را کاپیتان گذاشتم و باید سیاوش به من کمک میکرد تا بهتر از اینها باشیم اما اطمینان من از او سلب شد. وقتی این اتفاق میافتد ما میخواهیم بازیکنان دیگر جذب کنیم و اگر او برود، این فرصت را داریم. ۲۴ ساعت وقت داریم تا این کار را انجام دهیم. سیاوش بهتر بود برود و جای دیگری بازی کند. ما میخواهیم تا تیم خالی شود. من خوشحال هستم. از مدیرعامل شنیدم او دارد مشکل ایجاد میکند. برای فسخ قرارداد کمک نمیکند تا تیم فضای جذب بازیکن پیدا کند.
ساپینتو درباره جدایی آمانوف نیز گفت: او خوشحال نیست و میخواهد بازی کند. من هم قبول میکنم اما باید یاد بگیرد و پیشرفت کند. برای آمانوف هم آرزوی بهترینها را دارم اما او هم این فضا را برای باشگاه ایجاد نمیکند. یکی از بازیکنان هم میخواستم قرضی برود که آن فضا هم ایجاد نشد.
وی درباره ارائه لیست بازیکنان خود برای زمستان سال جاری یادآور شد: من با مدیرعامل جلسه داشتم و درباره لیست تیم صحبت کردم. درباره بازیکنان داخلی و خارجی صحبت کردیم. مدیرعامل از خیلی وقت پیش از این لیست مطلع است. اگر این سهمیهها را به دست آوریم، میتوانیم پیش برویم. ما ۲ جام پیشرو داریم. وقتی ما بازیکن مصدوم داریم و راهحلی نداریم، سخت است بتوانیم سطح تیم را در تراز مورد نظر نگه داریم. امیدوارم در ۲۴ ساعت آینده این مشکلات برای آینده تیم ما برطرف شود. ما باور داریم که میتوانیم قهرمان لیگ برتر و جام حذفی شویم.
او در پاسخ به این سوال که آیا آمانوف و یزدانی با نظر شما جذب شدند؟ گفت: آمانوف و یزدانی اینجا بودند. بحث سربازی سیاوش مطرح بود. من تا الان نتوانستم کاری انجام دهم.
ساپینتو در خصوص تساوی نگرفتن استقلال در فصل جاری اینگونه پاسخ داد: شما الان مربی شدید؟ دیدهاید در بازیهایمان چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ وقتی بازیکن شما در یک موقعیت گلزنی، عملکرد خودش را دارد، من چه کاری میتوانم انجام دهم؟ ما در بازی مقابل سپاهان مشکل انفرادی داشتیم و این باعث شد که ما بازی را باختیم. در بازی پنالتی هم داشتیم. ما خیلی بهتر از سپاهان بازی کردیم. من فقط برای پیروزی میجنگم.
سرمربی استقلال در پاسخ به اینکه آیا قبل از بازی با سپاهان، قرار بود سیاوش یزدانی از لیست کنار بگذارد، گفت: شاید اینطور بود! انتخاب زیادی برای آن پست نداشتیم. عارف غلامی بیرون بود و روزبه میتوانست آن پست را بازی کند اما آنها هافبک دفاعی بودند. سیاوش یزدانی از من فرصت خواست. من در بازی مقابل تراکتور از او راضی نبودم اما او به من گفت فرصت میخواهم. من نمیخواهم بازیکن دیگری در پست دیگری بازی کند. فکر کردم که فرصت دیگری به یزدانی بدهم و حتی کاپیتانی را هم به او دادم. من ارسلان را هم برای کاپیتانی داشتم اما تصمیم گرفتم او کاپیتان باشد. من راضی نبودم. وقتی اعتمادم از یک بازیکن سلب شود، به او میگویم که اعتمادم از او سلب شده است. برخی اوقات باید از دست بدهی تا به دست بیاوری.
وی درباره اینکه خواسته او از مدیرعامل باشگاه چیست؟ گفت: صحبتهای داخلی بین من و مدیرعامل و تیم است. خواسته ما فقط بردن است.
ساپینتو درباره احتمال حضور بازیساز در لیست خرید استقلال تصریح کرد: هنوز مشخص نیست. هر مربی دوست دارد کیفیت تیمش را بالا ببرد. من دوست دارم این شانس را هم داشته باشم. پنجره شب گذشته باز شده است اما ما هنوز جای خالی در لیست تیم نداریم. اگر لازم باشد در فضای مناسب من جواب این مساله را میدهم.
ساپینتو درباره شایعه تماسی که با مدیرعامل تراکتور برای انتقال ریکاردو آلوز داشته است، گفت: من به کسی زنگ نزدم. نمیخواهم درباره مسائل اشتباه صحبت کنم. من شخصاً به کسی زنگ نزدم. این واقعیت است. نمیخواهم درباره چیزهایی که قطعی نشده است، صحبت کنم. اگر شرایط فراهم باشد، میتوانیم بعداً صحبت کنیم.
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