شهادت و زخمی شدن ۹ یمنی در حمله ائتلاف متجاوز سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، تنها طی ساعات گذشته در حمله ائتلاف متجاوز سعودی به مناطق مختلف استان صعده در یمن ۳ یمنی شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین منابع یمنی اعلام کردند که طی ساعات گذشته ائتلاف متجاوز سعودی ۶۱ بار آتش بس را در الحدیده نقض کرده است.
ائتلاف متجاوز سعودی که طی روزهای اخیر بار دیگر جنایتهای خود در خاک یمن را از سر گرفته و طی روزهای گذشته چندین منطقه را هدف حمله موشکی و توپخانهای قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن چندین غیرنظامی شده است.
ائتلاف متجاوز سعودی در ماه های اخیر با سوء استفاده از عدم تمدید آتش بس علاوه بر ادامه محاصره همه جانبه یمن، حملات متعددی را علیه این کشور انجام داده است.
عربستان سعودی از حدود هفت سال پیش در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گستردهای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهیهای سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.
اما ائتلاف سعودی در سایه مقاومت دلاورانه مردم و نیروهای مسلح یمن و عملیات موشکی و پهپادی ویژه آنها در رسیدن به این اهداف شکست خورد و مجبور به قبول آتش بس شد که این آتشبس نیز پس از سه مرحله دو ماهه در نتیجه کارشکنیهای ائتلاف متجاوز عربی پایان یافت و دیگر تمدید نشد.
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