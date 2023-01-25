به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، در خصوص آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و برخی موضوعات مهم مورد علاقه بحث و تبادل نظر شد.

امیرعبداللهیان با اشاره به دیدار اخیر خود با همتای فرانسوی در اردن، به مناسبات تاریخی دو کشور اشاره و مواضع فرانسه در تشویق اغتشاش در ایران را غیر دوستانه خواند.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات فرانسه گفت: تهران همواره مسیر مذاکره و دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما همانگونه که شاهدید، در رویکرد تقابلی، اقدام ما نیز فوری، مؤثر و متقابل است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن انتقاد از مواضع و اقدامات غیر سازنده پارلمان اروپایی در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان ساخت: سپاه پاسداران نهاد حاکمیتی و حافظ امنیت ملی ایران است و نقش مهمی در حفظ امنیت منطقه و مبارزه واقعی با تروریسم دارد. جمهوری اسلامی ایران به دقت رفتار اتحادیه اروپا را تحت نظر داشته و متناسب با آن گام‌های بعدی خود را تنظیم خواهد کرد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: در کنار این اظهارات و اقدامات، شاهد اقدام ناشایست و موهن یک نشریه فرانسوی در تعرض به مقدسات دینی بودیم که روی دیگر آن متأسفانه در اهانت به قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان در دو کشور اروپایی تکرار گردید.

امیر عبداللهیان در خصوص همکاری‌های دو کشور با تاکید بر ضرورت تمرکز بر گفتگو و تعامل افزود: سیاست شکست خورده تحریمی ترامپ را تکرار نکنید ما نیز امروز فهرست تحریمی جدید علیه اتحادیه اروپا و انگلیس که در برگیرنده ۳۳ مقام و نهاد اروپایی است را در اقدام متقابل اعلام کردیم.

وزیر امور خارجه فرانسه در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت روابط تهران و پاریس گفت: فرانسه هیچ دخالتی در امور ایران نداشته است.

کولونا با تاکید بر اهمیت حفظ مناسبات دو کشور بر تقویت آن از مسیر گفتگو تاکید کرد.

وزیرخارجه فرانسه همچنین خواستار آزادی زندانیان فرانسه شد.

لازم به ذکر است که این افراد به جرم جاسوسی و اقدامات مداخله آمیز و ضد امنیت در بازداشت به سر می‌برند.

در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت همکاری‌های کنسولی نیز بررسی گردید.