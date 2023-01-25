  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

باند سارقان حرفه ای در ارومیه با ۴۲ فقره سرقت منهدم شد

باند سارقان حرفه ای در ارومیه با ۴۲ فقره سرقت منهدم شد

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از انهدام باند سارقان حرفه ای با کشف ۳ تن انواع سیم کابل و ظروف مسی به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد ریال و با اعتراف به ۴۲ فقره سرقت در ارومیه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل اداره برق در سطح شهرستان ارومیه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، در نهایت ۴ متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم دستگیر و برای بررسی بیشتر به پلیس شهرستان انتقال دادند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان؛ مقدار یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم انواع سیم و کابل مسی ذوب شده اداره برق، یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم انواع ظروف مسی و ۵۰۰ کیلو گرم پلمپ کنتور گاز به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد ریال کشف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه در این خصوص ۴ متهم دستگیر و به ۴۲ فقره سرقت نیز اعتراف کردند؛ خاطر نشان کرد: شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد و همچنین شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 5692425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه