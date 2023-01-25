باند سارقان حرفه ای در ارومیه با ۴۲ فقره سرقت منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل اداره برق در سطح شهرستان ارومیه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، در نهایت ۴ متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم دستگیر و برای بررسی بیشتر به پلیس شهرستان انتقال دادند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان؛ مقدار یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم انواع سیم و کابل مسی ذوب شده اداره برق، یک تن و ۵۰۰ کیلو گرم انواع ظروف مسی و ۵۰۰ کیلو گرم پلمپ کنتور گاز به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد ریال کشف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه در این خصوص ۴ متهم دستگیر و به ۴۲ فقره سرقت نیز اعتراف کردند؛ خاطر نشان کرد: شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد و همچنین شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.