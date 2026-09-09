به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه در سفری یکروزه به استان هرمزگان در حاشیه بازدید از دانشگاه هرمزگان در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجام شده از جامعه دانشجویی، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از دانشجویان، داوطلب آموزش حضوری هستند و این شور و اشتیاق، هم مایه خرسندی ماست و هم امید دشمنان را برای خاموشکردن نهاد علم نقش بر آب میکند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ترکیب آموزش حضوری و مجازی در مناطق درگیر جنگ، تصریح کرد: تصمیمگیری نهایی درباره نحوه برگزاری کلاسها در مناطق خاص و مستقیم درگیر، پس از نظرخواهی از مدیران دانشگاهی و مقامات امنیتی استان، اعلام خواهد شد و ما به دنبال راهکاری متناسب با شرایط هر منطقه هستیم.
سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در سفری رسمی به هرمزگان، پس از استقبال مسوولان استانی و حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه، در جلسه شورای دانشگاه و کارگروه مدیریت آموزش عالی شرکت کرد.
همچنین بازدید میدانی از ساختمانهای خسارتدیده دانشگاه هرمزگان در حملات اخیر دشمنان، از محورهای ویژه این سفر یکروزه اعلام شده است.
دانشگاه هرمزگان دارای پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو است که در ۱۳۳ رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، زیر نظر ۲۶۳ هیات علمی در حال تحصیل هستند.
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