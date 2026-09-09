ساجدی نیا: دستگاه‌ ها برای مدیریت بحران برنامه مشخص داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در رشت اظهار کرد: در زمان وقوع حوادث، مجموعه مدیریت کشور، سازمان مدیریت بحران و استان‌ها باید از همان ساعات نخست وارد عمل شوند و اقدامات لازم را به سرعت آغاز کنند.

وی با اشاره به تدوین نقشه راه مدیریت بحران کشور افزود: طی دو سال گذشته تلاش شده است نقشه راه مدیریت بحران کشور تهیه شود تا وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در زمان وقوع حوادث مشخص و روند پاسخگویی و بازسازی با هماهنگی بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط باید در چارچوب این نقشه راه فعالیت کنند، گفت: شورای عالی مدیریت بحران کشور با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و هر مجموعه باید متناسب با مسئولیت خود، برنامه مشخصی برای پیشگیری، پاسخ و بازسازی داشته باشد.

ساجدی‌نیا با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران تصریح کرد: عملکرد شهرداری‌ها در یک سال گذشته نشان داده است که در بسیاری از موارد اقدامات مناسبی برای مقابله با حوادث انجام داده‌اند و سرعت عمل آنها در امدادرسانی و ارائه خدمات شهری قابل توجه بوده است.

وی بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سازمان مدیریت بحران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: ساختارهای لازم برای هماهنگی بیشتر در مدیریت بحران تهیه شده و پیشنهادهای مربوط به ارتقای این ساختارها نیز در حال پیگیری است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت مردم‌محوری در مدیریت بحران بیان کرد: باید از ظرفیت مردم و گروه‌های مردمی در زمان وقوع حوادث بیش از گذشته استفاده شود؛ چراکه مردم نخستین گروهی هستند که در محل حادثه حضور پیدا می‌کنند و می‌توانند نقش مهمی در امدادرسانی اولیه داشته باشند.

وی از نیاز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور به تجهیزات امداد و نجات خبر داد و اضافه کرد: اطلس تجهیزات موجود را تهیه کردیم و امکانات و تجهیزات خوبی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شناسایی شده؛ موکب‌های کشور را نیز فعال کردیم تا در زمان بحران، خدمات رسانی کنند.

ساجدی‌نیا همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی ظرفیت قابل توجهی در حوزه تجهیزات، خدمات و امدادرسانی دارد و باید سازوکار استفاده هماهنگ از این ظرفیت در زمان وقوع بحران فراهم شود.

وی با بیان اینکه خرید هواپیماهای آبپاش و بالگردهای امداد در دستور کار است، گفت: این بالگردها هم در اطفا و هم در امداد، فعال خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت بحران در پایین به پیش بینی ال نینو در ۲۷ استان کشور اشاره و اضافه کرد: همه استان ها آماده این احتمال هواشناسی باشند و حتما لایروبی را جدی بگیرند تا آسیب و خسارتی متوجه افراد و منازل مسکونی نشود.

وی آموزش و ارتقای مهارت نیروهای امدادی و مدیریت بحران را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: توسعه آموزش‌های تخصصی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه امدادرسانی، می‌تواند توان کشور را در مواجهه با حوادث افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: هدف اصلی این است که در زمان وقوع هر حادثه، همه دستگاه‌ها از قبل آمادگی لازم را داشته باشند و بدون موازی‌کاری و با تقسیم کار مشخص، اقدامات امدادی، خدماتی و بازسازی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.