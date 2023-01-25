به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسیننژاد شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: کسبوکارهای نوین دانشبنیان با محوریت خانوار تحت حمایت کمیته امداد و با هدف ایجاد اشتغال پایدار در اردبیل توسعه مییابد.
وی کسبوکارهای دانشبنیان را یکی از مهمترین راهکارها برای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت عنوان کرد و افزود: با اعطای تسهیلات کارآفرینی به طرحهای نوین دانشبنیان میتوانیم فرآیند خوداتکایی و زمینه استقلال اقتصادی خانوادهها را تسهیل نمائیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال ایجاد و توسعه فرصتهای جدید شغلی و پایداری آن است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا با اجرای این طرحها جامعه هدف را از هرگونه وابستگی به امداد دور سازیم.
حسیننژاد بیان کرد: درصدد هستیم تا از طریق راهبران شغلی و ارائه راهکارهای تخصصی برای مجریان، طرحهای اجرا شده را به سمت پایداری و سودآوری بیشتر سوق دهیم.
وی با اعلام اینکه در بحث اشتغال و ایجاد کسبوکارهای نوین آماده هرگونه همکاری با پارک علم و فناوری هستیم، خاطر نشان کرد: با ایجاد بستر مناسب در خصوص اشتغالزایی و فعالیتهای اقتصادی، سعی در کاهش تعداد مددجویان تحت حمایت داریم.
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