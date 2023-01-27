اطلاعیه تند باشگاه پرسپولیس در مورد اتفاقات جنجالی دیدار با فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس آمده است: «در دیداری که قرار بود بدون تماشاگر باشد، این افراد که از اعضای تیمهای پایه و لیدرهای حریف هستند در جایگاه ویژه نشسته و از ابتدای بازی علاوه بر تشویق تیم میزبان، به فحاشی و توهین علیه مربیان و بازیکنان پرسپولیس و تیم داوری مشغول بودند!
ناظر بازی در ابتدای نیمه دوم دستور به خارج شدن این افراد از ورزشگاه داد اما در کمال تعجب چند دقیقه بعد همه آنها برگشتند و به کاری که به آنها دیکته شده بود پرداختند.
فضا برای داور به حدی سنگین و ترسناک شده بود که از گرفتن واضحترین و سادهترین خطاها به سود پرسپولیس میترسید و در دو صحنه نیز خطای هند مدافع فولاد و همچنین خطا روی دیاباته را پنالتی نگرفت تا به راحتی ۳ امتیاز از پرسپولیس گرفته شود.
باشگاه پرسپولیس، با استناد به اظهارات کارشناسان داوری، از تیم داوری این مسابقه رسما شکایت میکند. در بازیهای گذشته نیز چندین بار شاهد ناداوریها علیه خود بودیم که در احترام به جامعه داوری نه باشگاه و نه کادر فنی هیچ گله و شکایتی نکردند و نمونه بارزش همین بازی گذشته و خطای هند پنالتی واضح مدافع ذوبآهن بود.
از فدراسیون فوتبال و کمیتههایش فقط انتظار اجرای عدالت داریم.»
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