  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۲۰

داور را ترسانده بودند

اطلاعیه تند باشگاه پرسپولیس در مورد اتفاقات جنجالی دیدار با فولاد

اطلاعیه تند باشگاه پرسپولیس در مورد اتفاقات جنجالی دیدار با فولاد

باشگاه پرسپولیس با انتشار توضیحی در مورد اتفاقات دیدار این تیم در هفته هفدهم لیگ برتر اعلام کرد از داور دیدار برابر فولاد شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس آمده است: «در دیداری که قرار بود بدون تماشاگر باشد، این افراد که از اعضای تیم‌های پایه و لیدرهای حریف هستند در جایگاه ویژه نشسته و از ابتدای بازی علاوه بر تشویق تیم میزبان، به فحاشی و توهین علیه مربیان و بازیکنان پرسپولیس و تیم داوری مشغول بودند!

ناظر بازی در ابتدای نیمه دوم دستور به خارج شدن این افراد از ورزشگاه داد اما در کمال تعجب چند دقیقه بعد همه آنها برگشتند و به کاری که به آنها دیکته شده بود پرداختند.

فضا برای داور به حدی سنگین و ترسناک شده بود که از گرفتن واضح‌ترین و ساده‌ترین خطاها به سود پرسپولیس می‌ترسید و در دو صحنه نیز خطای هند مدافع فولاد و همچنین خطا روی دیاباته را پنالتی نگرفت تا به راحتی ۳ امتیاز از پرسپولیس گرفته شود.

باشگاه پرسپولیس، با استناد به اظهارات کارشناسان داوری، از تیم داوری این مسابقه رسما شکایت می‌کند. در بازی‌های گذشته نیز چندین بار شاهد ناداوری‌ها علیه خود بودیم که در احترام به جامعه داوری نه باشگاه و نه کادر فنی هیچ گله و شکایتی نکردند و نمونه بارزش همین بازی گذشته و خطای هند پنالتی واضح مدافع ذوب‌آهن بود.
از فدراسیون فوتبال و کمیته‌هایش فقط انتظار اجرای عدالت داریم.»

کد مطلب 5693571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شامبولی / توآبادی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      انتظار بیشتری از این تیم بود . البته تیم مقابل هم وقت کشی کرد و اگر در مسابقات اسیای با این ظرفیت بازی کند نتیجه نخواهد گرفت. کاملا مشخص بود داور ترسیده و امنیت جانی نداشت و پنالتی پرسپولیس گرفته نشد. اینکه ناجوانمردانه بود
    • مرتضی IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جنبه باخت داشته باشید آقا یحیی این دیاباته چی بود گرفتی اخه
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      پرسپولیس هروقت کم میاره میره تو حاشیه سازی
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا تمام مسابقات جاروجنجال داره؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها