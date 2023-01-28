روز پرترافیک در اولین روز هفته پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبح روز جاری گفت: اطلاعات به‌دست آمده از دوربین های کنترل ترافیک حاکی از حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در معابر شهر تهران بدلیل شروع فعالیت ادارات و بازگشایی مدارس در صبح امروز است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران خاطرنشان کرد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق حوالی جنت آباد، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از حدود شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک هستند.

وی اظهار کرد: در بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صیاد، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

شریفی در پایان گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گلها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.